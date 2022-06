BEOGRAD DANAS OBELEŽAVA GRADSKU SLAVU! Vesić pozvao sve Beograđane da prisustvuju ceremoniji od 18 časova kod Vaznesenjske crkve

Liturgijom u Vaznesenjskoj crkvi i litijom, Grad Beograd danas obeležava svoju slavu - Spasovdan.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, pozvao je sve Beograđane i Beograđanke da prisustvuju ceremoniji u okviru gradske slave Spasovdana, koja će početi u 18 časova kod Vaznesenjske crkve

- Srećna slava svim Beograđanima i Beograđankama. Slava Beograda ustanovljena je 1403. godine, i slavimo je onako kako se slavi poslednjih šest vekova. Danas se molimo za mir, stabilnost i za nastavak ekonomskog razvoja. Pozivam sve Beograđane i Beograđanke da dođu u 18 časova na litiju kod Vaznesenjske crkve - izjavio je za Kurir televiziju Goran Vesić.

Neke od centralnih beogradskih ulica danas će biti zatvorene za saobraćaj u popodnevnim časovima zbog Spasovdanske litije, ceremonije u okviru obeležavanja gradske slave Spasovdana, koja će početi u 18 časova kod Vaznesenjske crkve.

Kako je preneo Beoinfo, zbog litije, koja će se od Vaznesenjske crkve u Ulici kneza Miloša kretati do hrama Svetog Save, od 16 do 20 časova biće zatvorene ulice Admirala Geprata i Dobrinjska, od Ulice kraljice Natalije do Ulice admirala Geprata.

Od 17 do 20 časova privremeno će biti zatvorene deonice ulica Kneza Miloša, Kralja Milana, Trg Slavija i Bulevara oslobođenja do hrama Svetog Save, kako bi se omogućio prolazak učesnika litije.

U četvrtak će od 16 do 20 časova biti zauzeto parking mesta u Dobrinjskoj ulici, na potezu od Ulice kraljice Natalije do Ulice admirala Geprata, kao i u Ulici admirala Geprata, na potezu od Dobrinjske do Ulice kneza Miloša zbog poštovanja bezbednosnih protokola i potreba organizacije Spasovdanske litije.

Iz Beokom servisa su istakli da će vozila, koja do 16 časova ne budu izmeštena sa tih deonica, biti uklonjena.

Kako bi se učesnicima omogućio neometan prolazak, vozila koja saobraćaju na linijama javnog gradskog prevoza biće privremeno zaustavljana na trasi Spasovdanske litije.

Trasa kretanja Spasovdanske litije je: Kneza Miloša - Kralja Milana - trg Slavija - Bulevar oslobođenja - hram Svetog Save, a jedino zastajanje biće na trgu Slavija, odakle će se svi prisutni uputiti ka hramu Svetog Save, gde će biti održan moleban, molitva za Beograd.

