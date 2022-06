ZA NELEGALNO POSTAVLJANJE STUBIĆA KAZNA I DO 150.000: Parking mesta čuvaju plastičnim kantama, ciglama, žardinjerama

Postavljanje lanaca, žardinjera ili stubića kako bi se sačuvalo parking-mesto sve su češće pojave u prestonici, koje smetaju vozačima. Nakon što su se godinama slobodno parkirali u svom kraju, stanari Preševske ulice na Lionu, nedavno su primetili postavljenu parking barijeru na do juče slobodnom parkiralištu.

Dosetljivi stanari u Radojke Lakić na Zvezdari parking-mesto čuvaju plastičnim kantama i ciglama.

Slična scena nedavno je dočekala i stanovnike Mirijevskog bulevara kod brojeva od 72 do 74 koji su na parkingu ispred svoje zgrade zatekli čak dve barijere koje su nikle preko noći.

- To je parking na kojem se parkiraju stanari okolnih zgrada i na kojem ne postoji rampa niti rezervisano mesto jer je to slobodno parkiralište. Desilo se to da je neko preko noći postavio barijere, ali to nije kraj jer kada su one spuštene komšije stanu na to mesto i onda ih ujutru dočekaju ili polomljeni brisači ili skinute tablice - objašnjava Živorad K. sa Karaburme.

Međutim, iako su ovo načini da se sačuvaju parkirališta, postavljanje obarajućih stubića na javnoj površini zabranjeno je prema Odluci o javnim parkiralištima, te se ne izdaju rešenja za njihovo postavljanje.

- Fiksni saobraćajni stubići ne mogu se postavljati samoinicijativno bez izdatog rešenja - objašnjavaju nadležni iz Sekretarijata za saobraćaj.

- S obzirom na veliki broj zahteva građana oni zahtevaju i značajna finansijska sredstva, kako za postavljanje tako i za kasnije održavanje, te je njihova primena restriktivna i po pravila se postavljaju u cilju unapređenja stepena bezbednosti saobraćaja.

Nadležni iz Sekretarijata za inspekcijske poslove po prijavama građana koje se odnose na postavljanje nelegalnih obarajućih stubića, najviše intervencija od početka godine imali su na opštinama Zemun, Voždovac i Čukarica.

Takođe, ukoliko inspektori ne mogu da utvrde identitet osobe koja je postavila stubiće, sprovodi se prinudno uklanjanje. Inspektori mogu izdati i prekršajni nalog, a ako se ne plati, pokreće se postupak pred sudijom za prekršaje.

Po džepu od 25.000 do 150.000 hiljada

Odlukom o zaštiti opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada propisana je kazna u iznosu 150.000 dinara za pravno lice koje postavi blokadu za parkiranje. Kaznu od 75.000 dinara platiće preduzetnik, a 25.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice, ako postupa suprotno zabranama.

