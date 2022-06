OVO SMEĆE PRAVE NEODGOVORNE FIRME Vesić prisustvovao uklanjanju divlje deponije na Čukarici POZVAO GRAĐANE DA PRIJAVLJUJU SMEĆE

U okviru akcije „Problem manje” danas je uklonjena divlja deponija na starom Obrenovačkom putu u opštini Čukarica. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić je posetio ovu lokaciju i rekao da je od početka godine do sada uklonjeno 25 deponija sa oko 20.000 metara kubnih, te da se na ovoj, koja je danas uklonjena, nalazi oko 300 kubnih metara građevinskog otpada.

– Ovo ne bacaju građani, već neodgovorne firme, koje inače od investitora uzimaju novac da šut voze tamo gde i treba, u Vinču. Oni to ne rade, već bacaju na prvu slobodnu livadu, zagađuju životnu sredinu, uništavaju grad, a istovremeno novac koji bismo mogli da potrošimo za pametnije stvari trošimo na čišćenje divljih deponija. Do sada smo od početka godine potrošili 25 miliona dinara za čišćenje divljih deponija, a za taj novac smo, recimo, na Čukarici ili u nekim drugim delovima grada mogli da uradimo pet parkova – naglasio je Goran Vesić.

foto: Kurir Televizija

Trajno rešenje nećemo imati dok se ne promeni zakon, naveo je Vesić i dodao da Grad Beograd uporno insistira na tome. – Sačekaćemo novu vladu. Verujem da će biti prihvaćeno da se izmeni Zakon o planiranju i izgradnji i da postoji obaveza investitora da prilikom dobijanja upotrebne dozvole daju dokaz o kretanju građevinskog otpada, jer tako više nećemo imati ovakve divlje deponije. To je jedan od načina rešavanja, a drugi je da se povećaju kazne, da budu preko milion dinara za pravna lica, preko petsto hiljada za fizička, a da se u svakom ponovljenom prekršaju oduzima vozilo iz koga se baca otpad. Kada to budemo uradili, tada ćemo zaštititi grad od ovakvog ponašanja, jer nikakvih garancija nema da se ovde za sat vremena neće pojaviti ponovo divlja deponija. To je jedini način kako može da se reši problem – istakao je Vesić.

foto: Kurir Televizija

On je zahvalio Opštini Čukarica, građanima koji prijavljuju ovakve deponije, „Gradskoj čistoći” i „Beogradskom vodovodu i kanalizaciji” na pomoći prilikom uklanjanja deponije. – Nama je potrebno trajno rešenje. Ovo radi manjina u našem društvu i to nisu obični građani. Oni jednostavno uništavaju grad i nema razloga da se to ne sankcioniše – zaključio je Vesić.

02:52 OVO SMEĆE PRAVE NEODGOVORNE FIRME Vesić prisustvovao uklanjanju divlje deponije na Čukarici POZVAO GRAĐANE DA PRIJAVLJUJU DEPONIJE

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

01:47 BEOGRAD DANAS OBELEŽAVA GRADSKU SLAVU! Vesić pozvao sve Beograđane da prisustvuju ceremoniji od 18 časova kod Vaznesenjske crkve