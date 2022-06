BEOGRAĐANIN UMALO DA PROĐE GADNO ZBOG TUĐEG PSA OD 30 KG BEZ POVOCA Sledeći put joj ga odvali nogom! Ovako se pokačio sa gospođom

BEOGRAD - Za svakog vlasnika pas je više od običnog ljubimca. Ove verne i odane životinje više su kao članovi porodice, a odnos međusobnog prijateljstva i poverenja sa sobom nosi i određenu odgovornost vlasnika kada je reč o ponašanju njegovog psa.

Neke od situacija koje se tiču odgovornosti i obaveza, a koje kao vlasnike pasa mogu da nas zadese, predvideo je i zakon, ali ljudi su često u dilemi šta raditi dok do njegove primene ne dođe i kako zaštiti sebe i svog ljubimca od neodgovornosti drugih vlasnika i njihovih miljenika.

Zbog toga je jedan vlasnik psa iz Beograda, opisujući neprijatnu situaciju sa drugim psom i njegovim vlasnikom, odlučio da savet potraži na Reditu i ubrzo se razvila interesantna diskusija koja je otkrila probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo, koji se ponekad, nažalost, završe i odlaskom kod veterinara i u policijsku stanicu.

"Imam ženku bostonca od jedno 5 godina koju stalno šetam na povocu. Danas sam imao vrlo neprijatno iskustvo tokom šetnje kada je na nju nasrnula ženka vrste vajmarski ptičar koja nije bila na povocu u otvorenom tržnom centru sa jedno desetak metara razdaljine.

Da pojasnim, nisu ni stigle da se onjuškaju niti je bilo šta predvodilo tom nasrtaju", započeo je korisnik.

Navodi da je reč o psu od 30 i više kilograma, naspram njegovog psa koji nema ni 10 kilograma.

"U toj situaciji sam ja instinktivno viknuo i trznuo nogom ka drugom psu. Dakle nisam dotakao psa, samo sam hteo da sprečim da se nešto lošije desi. E tu možete da zamislite da je nastao haos. Starija gospođa čiji je to pas je, možda i očekivano, krenula da priča da joj ne udaram psa (što nisam ni uradio) dok sam ja bio uporan da njen pas nije bio na povocu.

Mogu slobodno da kažem da se nismo razišli prijateljski jer je ona tvrdila da je moj pas agresivan (iako je bio na povocu) dok sam ja insistirao da njen pas mora biti na povocu. Ima li neko neki savet za ubuduće? Viđao sam gospođu i psa i ranije u kraju ali mislim nikada sa svojim psom pa mi se ovo prvi put dešava. Isto mi se po prvi put dešava da pas koji slobodno šeta nasrće na mog psa. Stvarno ne želim da ulazim u rasprave a još manje da moram da prijavljujem da neko šeta velikog psa bez povoca", napisao je autor posta.

Odmah su krenula da stižu iskustva drugih vlasnika u kojima su opisivali slične situacije u kojima su morali da reaguju, zabrinuti za bezbednost svog psa, a neretko i svoju.

"I da si prijavio ne bi niko izašao na teren verovatno. Kod mene u parku gde se igraju mala deca šetaju se pit bulovi, rotovi, stafordi, bernski planinski od po 50 kila bez povodca. Pre par meseci staford teško povredio ženu, da ne pričam šta se sve dešava. Ja sam imao istu situaciju kao ti jedino što je na mog džek rasela od 7 kg, koga redovno šetam na povocu i da napomenem skupljam za njim kesicama izmet, nasrnuo bernski planinski od jedno 40 i kusur kila koji nije bio na povocu, ja sam bacio neku granu u njegovom pravcu da ga zaplašim, znači nisam ga pogodio niti sam imao nameru, da bi to rezultiralo time da čiča čiji je pas nasrne na mene debelim lancem kojim bi trebao da veže psa", opisao je jedan korisnik i posavetovao autora da nabavi biber sprej i odbrani se od psa, a ako situacija zahteva - i od njegovog vlasnika, dodajući opravdanje - "imaš pravo da se braniš".

U diskusiju se uključila i korisnica koja se slično provela sa pitbulom i njegovom neodgovornom vlasnicom.

"Skoro sam šetala psa (vezanog jer slabije sluša kad je napolju) po parku i odjednom na njega nasrće pitbul devojke koja je poznata po tome što svog psa ne ume a i neće da obuzda. Na sreću nije stigao da ga ujede i uspela sam da ga šutnem u glavu (više sam ga gurnula nego što sam ga stvarno šutnula) nakon čega se sklonio, al ova riba je klasika krenula da histeriše kako sam smela da joj šutnem psa!!!! on samo hoće da se igra!!!! Nema raspravljanja s tim ljudima, najbolje da odeš negde u prirodu gde nema ljudi i drugih pasa i tamo da se šetaš. Skoro svi vlasnici pasa koje znam izbegavaju parkove", napisala je ona.

"Džaba što mi obuzdavamo pse na povocu, kada njihovi pušteni jure"

Velika nepravda koju je podelilo nekoliko korisnika odnosila se na situaciju u kojoj se vlasnici "opasnijih" pasa svim snagama trude da obuzdaju svoje ljubimce na povocu, ali ohrabreni upravo tim parčetom užeta, drugi, po pravilu neodgovorniji vlasnici, svoje pse šalju ravno u problem.

"Godinama su mi psi vezani i stalno doživljavam neprijatne situacije, počevši od komšija koji isto čuvaju a ne pokupe za njima, pa onda moj pas ugazi u to (dešavalo se i meni da ugazim) pa sve do vlasnika koji su u fazonu "neće, neće", briga me da li je mali ili veliki, miran ili agresivan, pas mora biti vezan osim u prostoru koji je predviđen za to. Moj savet ti je da se uopšte ne nerviraš, skreni im pažnju ali nemoj da te stresira", navodi ova korisnica.

Potom je podelila problem sa komšijom čiji pas joj svakodnevno stvara glavobolje.

"Najgore od svega je što zbog takvih ljudi, ispaštamo mi koji se trudimo da pas ne bude smetnja drugima pa nas kolektivno ljudi ne podnose jer imaju negativna iskustva. Nikad nisu napali nijednog psa, dok nismo upoznali novog komšiju i njegovog psa. Moja veća, starija ženka tog psa organski ne podnosi, a taj pas apsolutno nikad nije na povodcu. Problem je što se ja svom snagom trudim da držim pse, da se ne otrgnu i ne daj Bože napadnu tu ženku ali džabe kad je ona puštena i pravo trči na njih. Onda je ova velika malo pridavi, obori je ali je nikad ni ne ogrebe. Ja se istraumiram, taj pas se prepadne, moji psi se uznemire, a on lagano, baš ga briga. I sutra opet isto, bukvalno svakog dana nam upropasti šetnju i uznemirena se vratim kući. Nikad me nije poslušao da veže psa, makar dok prođemo, nikad nije pritrčao da ih razdvoji, a ja svakog dana strahujem da će sledeći susret da se završi sa nekom ozbiljnom povredom", dodaje.

Bilo je i uznemirujućih i nedopustivih predloga poput sugerisanja nekih da bi tuđeg psa trebalo "komotno odvaliti nogom", a vlasnici udariti "šamarčinu da joj zvoni u ušima par dana". Srećom, većinom je bilo korisnih saveta u kojima su ljudi autoru posta predlagali da ubuduće pokuša da predvidi slične situacije i reaguje na vreme što bi značilo da podigne svog psa, pokuša da ostane smiren, zaplaši napadača, zamoli njegovog vlasnika da ga obuzda i pokuša da izbegne nepotrebnu raspravu sa njim.

"Gledaj da podigneš svog psa, dovoljno je mali. Drugi pas se neće lagodno dići na stranca. (ništa nije sigurno, sve je to životinja, ali pomaže). I da, nema razgovora sa takvima. Samo je poklopi sa "vi ste krivi za ovo zato što vaš pas nije vezan". Ponovi bezbroj puta ako treba. Sve drugo je nevažno, uključujući i "moj pas je miran". Može da bude miran koliko hoće, ako se drugi uplaši od njega i napravi neku glupost, kriv je vlasnik psa koji nije bio vezan", "Jedino što znam da vredi je da mu kažeš da ne prilazi. Psi znaju komande, tako da kad kažeš NE i skloniš se on ne sme da priđe. Moraš par puta dok registruju. Povuku se uvek", "Šta da ti kažem, budi oprezan i pokušaj da predvidiš te situacije. Nekim ljudima bukavlno ne mozeš da dokazeš da nisu u pravu. To bi trebalo da bude zadatak policije da kaznjava ljude koji po takvim mestima puštaju kuče da luta", savetuju neki.

Iskoristivši neprijatnu situaciju koju je autor doživeo, ostali korisnici su podelili probleme koje im stvaraju psi komšija i drugih sugrađana.

"Idem trotoarom, u susret mi ide gospođa sa psom na povocu. Neće da ga pomeri, ma ne konstatuje me uopšte, raširili se, psa boli uvo, ja moram na ulicu da bih prošla. Pas samo što nema krunu na glavi. Ovo mi se dešava za ženama, muškarci svoje pse ipak pomere", "Tako je jedna gospođa matora navela psa pored mene, idem sa posla najnormalnije prokuvao 40 stepeni bilo, pas krenuo da laje i skače niotkuda, ona umesto da se izvini kaže: "Zna on ko je loš čovek" i gleda mene kao da sam ja lajao na psa. I šta reći takvoj budaletini, kakvu poruku poslati?", "90 posto njih ne kupi izmet za njima, po zelenoj površini moraš kao po minskom polju da ideš", žalili su se ostali.

