DRAMA NA VIŠNJIČKOM VENCU SA SREĆNIM KRAJEM Vatrogasci s Milanom i Suadom iz policije spasli deku koji se zaglavio u cevi! (VIDEO)

BEOGRAD - Beogradski vatrogasci s policajcima s Palilule Milanom i Suadom spasli su na Višnjičkom vencu deku koji se zaglavio u otvoru za cevi u ulazu zgrade.

Deka inače ima veštački kuk, ali je srećom zadobio samo manje povrede.

- Što se tiče ove objave vezano za ovog deku... bio sam na toj intervenciji i deku su izvukli vatrogasci, da se zna! Ja sam izvukao tog deku sa kolegom Ovo su moje kolege, Nenad Radović i Nebojša Stanojković... ja se ovde ne vidim jer sam skidao opremu..., napisao je hrabri vatrogasac iz tima koji je izbavio deku.

VIDEO-SNIMAK SPASAVANJA MOŽETE POGLEDATI OVDE

Deka je inače ušao u otvor sa cevima za vodu da nesto zavrne i propao i zaglavio se. Ima i vestački kuk, i tako je ostao oko 2 sata. Kako sam i ja radila u policiji, oni su me zvali da pomognem. To je bilo prosto nemoguće, pozvala sam policiju s Palilule i ova dva divna policajca su se namučila da pomognu deki. Došli su i vatrogasci. Završilo se srećno, s malim povredama. Htela sam da objavim, ali i ne mogu. Bilo bi lepo da vi to objavite. Deka ima 88 godina. Policajci se zovu Milan i Suad. Sve se desavalo u ulici Višnjički venac 73, objavila je Beograđanka na Instagramu.

Kurir.rs/Instagram 192/Serbialive_beograd