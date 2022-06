HIT OGLAS NA VRAČARU! Momak za ženidbu, pitati u lokalu: Zbog ovog znaka devojke sve češće svraćaju u ovaj kafić

Foto: Printskrin / You Tube

Ispred kafića na Vračaru osvanuo je pre nekoliko meseci simpatičan oglas koji je mnogima privukao pažnju. A naročito - pripadnicama lepšeg pola.

Naime, na uglu Golsvordijeve i Hadži Đerine ulice, ispred kafića, nalazi se znak koji upućuje na ovaj lokal sa obaveštenjem "Momak za ženidbu, pitati u lokalu".

Posetili smo ovaj kafić i raspitali se o tome da li je u pitanju simpatična šala sa ciljem da nasmeje i privuče goste, ili je ipak u lokalu zaista neženja koji ovim putem pokušava da nađe srodnu dušu.

U lokalu su nas sačekali zaposleni koji su nam objasnili kakva se priča krije iza ovog znaka.

Kako kažu, zbog stalnih gostiju koji godinama posećuju ovo mesto, pre svega muškaraca srednjih godina koji su slobodni, zajedno su došli su na ovu primamljivu ideju koja je, reklo bi se, urodila plodom.

Kako nam radnica kafića kaže, za oglas su se zainteresovale mnoge žene i devojke, čak su dobijali i telefonske pozive.

- Dolazile su žene i raspitivale se, mnogima je oglas privukao pažnju, iako je postavljen pre dva meseca i dalje dolaze žene zainteresovane za "neženju"- pričaju zaposleni.

Radnica kafića ističe da je i jedan kolega "kandidat" za koga su se interesovale gošće.

- Kolega je stidljiv, neće da prizna da je i on hteo da se to postavi jer i on traži devojku i da je ideja njegova. Dobar je, ozbiljan, ne puši i ne pije. Nas pet koleginica radimo ovde sa njim i ne pričamo svakoj devojci o njemu, niti dozvoljavamo da mu priđu, samo onima koje su nam simpatične. Zove se Ivan, ima 35 godina i ima vrapca istetoviranog na ramenu - objašnjava njegova koleginica.

Ivan sa nama nije puno razgovarao i sa osmehom je opominjao koleginicu da ne priča o njemu, ali ga ona nije poslušala. Dodao je da su u ideji učestvovali gosti i da je privukla mnoge nove posetioce, ali krije da je ideja njegova.

Kako kaže Ivanova koleginica, "konkurs" je i dalje otvoren i devojke mogu da dođu i da se raspitaju za neženje.

Kurir.rs/Telegraf