VOJSKA POSTAVILA PONTONSKI MOST: Od nedelje počinje sezona kupanja na plaži Lido! EVO KOLIKA JE CENA PRELASKA PREKO MOSTA!

Foto: GO Zemun

Zemunsko more spremno

Gradska opština Zemun i Turistička organizacija Zemun 2. jula tradicionalno otvaraju kupališnu sezonu na plaži Lido, koja će građanima biti na raspolaganju svakoga dana od 9 do 19 časova, sve do 1. septembra 2022. godine.

foto: GO Zemun

Za bezbednost građana brinu čuvarske i spasilačke ekipe, kao i dežurna medicinska služba, saopšteno je iz GO Zemun.

Rečna flotila kopnene Vojske Srbije sa svojim pontonjerskim jedinicama postavila je pontonski most od Zemunskog keja do plaže Lido dužine od 330 do 360 metara u zavisnosti od vodostaja.

Širina pontonskog mosta koju koriste pešaci i vozila komunalnih službi je 215 santimetra.

- U saradnji sa nadležnim institucijama obezbeđeni su svi uslovi za prijatan boravak na ''zemunskom moru'', uređena je plaža i tereni za sportove na pesku, pijaća voda i tuševi - navedeno je u saopštenju.

foto: GO Zemun

Za sve posetioce i ljubitelje Lida prelazak preko pontonskog mosta je besplatan.

Kurir.rs