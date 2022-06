MISTERIJA NA MEDAKU, SULUDI OBRED ILI BEZOBRAZLUK Ko razbacuje pileće glave i nogice po naselju! Istovareno 200 kokošijih glava

BEOGRAD - Ko razbacuje pileće nogice, glave i životinjske iznutrice po naselju Medaković misterija je ne samo za stanare u tom delu grada.

I, kako tvrde, sve traje duže od godinu dana.

foto: RTS Printscreen

"Hteo bih samo da prijavim, neko nam je istovario oko 200 kokošijih glava i nogica." "To morate inspekciji komunalnoj."

Ovako je zvučao razgovor našeg sugrađanina iz naselja Medaković sa komunalnom policijom oko podneva. Poštujući proceduru sugrađanin potom zove Komunalnu inspekciju opštine Voždovac. Na taj broj telefona niko se nije javio.

U redakciju Beogradske hronike RTS-a je stigao i odgovor Komunalne inspekcije opština Voždovac i Zvezdara koje tvrde da nogice i pileće glave u naselju Medaković nisu u njihovoj nadležnosti. Ali ih, ipak, stanovnici tog dela nasilja svakog dana nalaze rasute po zelenim površinama.

foto: RTS Printscreen

"Osim đubreta primetio sam te nogice i glave pileće, mislio sam prvo da su to neki obredi lokalaca, ali sam shvatio da ih ima baš na sve strane i obavestio sam komunalnu policiju koja nam, nažalost, nije pomogla. Rekli su mi da se javim Čistoći, pa Zelenilu, i tako su me vrteli. Na kraju smo sve to sami očistili, komšije i ja", kaže Luka Jovanović iz naselja Medaković.

Kako se "ritual" mesecima ponavljao, odlučili su da pokušaju da odgonetnu misteriju. Posle jedne neprospavane noći, nekoliko komšija je u smenama čekalo počinioca, i dočekalo.

1 / 5 Foto: RTS Printscreen

"Jedno jutro smo dočekali vozilo pod rotacijom, prosledio sam slike gospodina u prsluku i registraciju vozila. Upitao sam ga šta to radi? On je rekao da hrani mačke. Predstavio mi se kao radnik Zoo-higijene i rekao da je to standardna praksa i da ima pun kombi kanti sa glavicama. Jednu je prosuo pored mene i rekao da nastavlja po unapred određenoj ruti po celom gradu. Ja sam ga pitao kako to hranite, po čijem nalogu, a on je rekao da je to posao Zoo-higijene i da nisu oni krivi što to ptice dalje raznose po drveću i vetrobranima", priča Luka Jovanović.

Iz Veterine Beograda tvrde da ovakav vid hranjenja životinja nije njihova praksa, i upozoravaju da može biti veoma opasan.

foto: RTS Printscreen

"Ovo je situacija koja je već, nažalost, poznata – kada se neodgovorni ljubitelji životinja pozabave hranom i odluče da pomognu životinjama, a pritom naprave komunalni nered. Lažno predstavljanje da pripadaju Zoo-higijeni ne znajući pritom da Zoo-higijena nije samo to nego JKP Veterina Beograd, to je samo jedan od sektora", ističe dr Budimir Grubić, direktor JKP Veterina Beograd.

Ono što je do Veterine Beograd jeste neškodljivo i bezbedno uklanjanje takvog organskog otpada kako se ne bi ugrozilo zdravlje ljudi i životinja. Ali, stanarima je takođe važno da se spreči komunalni nered. Po svemu sudeći, a i po onome što su nam rekli i u JKP Veterina Beograd, ovde ima posla i za policiju.

Kurir.rs/RTS