DEPONIJA U STANU NA ČUKARICI! Muke stanara zbog nerazumnog komšije: Lovimo miševe po stanu, imamo bube, gušimo se u smradu FOTO

Život pedesetak ljudi iz trospratne zgrade u Zorinoj ulici u naselju Žarkovo na Čukarici već dve godine liči na borbu sa vetrenjačama.

Zbog nerazumnog komšije koji je u svom stanu na prvom spratu napravio deponiju, te odbija svaku saradnju i pomoć oko čišćenja, žitelji ove višespratnice proživljavaju pakao i strahuju od zaraze. Iz njegovog stana izlaze miševi, bube i utrčavaju kod komšija, a od smrada ustajalog urina, fekalija i đubreta ljudi ne znaju da li im je gore kad otvore ili zatvore prozore.

foto: Printscreen/Instagram/Serbia live Beograd

Očajni, pričaju da su se obraćali brojnim gradskim službama, a sa svih adresa dolazio je isti odgovor - da nisu nadležni.

Teror ovog pedesetogodišnjeg muškarca nad komšijama počeo je kada mu je 2020. umrla majka. Tada je prestao da baca smeće, počeo je da ga taloži u svom domu od tridesetak kvadrata. Osim toga, susedi kažu da je počeo da vrši nuždu svuda po stanu, sem u kupatilu.

foto: Printscreen/Instagram/Serbia live Beograd

- Urinirao je u flaše, a za veliku nuždu je koristio kese. Unutra je gomila đubreta, koje sve vreme dovlači i ne izbacuje! Svakodnevno lovimo miševe u svojim stanovima, toliko ih ima da sa prvog stignu do trećeg sprata! Nama ovde preti zaraza, gušimo se u smradu i strahujemo da će on zapaliti i sebe i stan. Pije, puši, a u stanu ima gomilu starih novina i to tako lako može da plane! Pokušali smo da razgovaramo sa njim, nudimo mu pomoć, ali uzalud. On uopšte ne sarađuje! Obraćali smo se Opštini, Komunalnoj miliciji, Komunalnoj inspekciji, Centru za socijalni rad i svi su nam rekli da to nije njihova nadležnost! Treba li svi da se zarazimo pa da neko reaguje? - pričaju oni za Novosti.

foto: Printscreen/Instagram/Serbia live Beograd

Od pre desetak dana, ovaj nesavesni čovek nema ni struju ni vodu. Struja mu je isključena jer nije plaćao račune, a vodu su mu stanari zavrnuli jer je kod njega u stanu pukla cev i napravila štetu ljudima koji žive ispod njega. On je odbijao da se taj kvar sanira te je, kažu Žarkovčani, ovo bilo jedino rešenje.

foto: Printscreen/Instagram/Serbia live Beograd

Proteklog vikenda stanari su se organizovali i platili ljude koji su odneli više od stotinu džakova smeća iz doma nesavesnog komšije.

- On prodaje stare stvari na Vidikovačkoj pijaci. Dođe kući tek uveče, noseći limenke ili flaše piva. Tako smo uspeli da, kada on nije tu, uđemo u stan i iznesemo deo đubreta. Ali, to nije rešenje, on će ponovo da dovlači smeće i to je začarani krug. Otpada je sad manje, ali cela zgrada smrdi na ustajali urin. Potpuno smo nemoćni, niti nas komšija čuje, niti nadležni. Komšinica koja živi u stanu do njega ne spava u pidžami, nego obučena i sa dokumentima kraj glave, spremna da beži ako ovaj zapali stan! A ako se to desi, kako će da se spasu ljudi sa drugog i trećeg sprata - pitaju se ogorčeni sugrađani.

Golubarnik u Mihajla Pupina

Za slučajeve kada pojedinac svojim nehigijenskim navikama maltretira celu zgradu nema nikakvog rešenja, niti pravila, niti kazne. O jednom takvom primeru pisalo se u septembru prošle godine - da je stariji bračni par u svom stanu na Bulevaru Mihajla Pupina napravio golubarnik sa više desetina ptica! Međutim, inspekcija je jednom izašla na teren i naredila čišćenje stana, ali to nije urodilo plodom.

(Kurir.rs/Novosti)