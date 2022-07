GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Napraviću platformu zahvaljujući kojoj će Gradska uprava biti još efikasnija

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić podsetio je da je najveća magistralna vodovodna cev, koja je ponovo pukla u Ulici Kraljice Marije, veoma stara i ponovo je postavio pitanje zbog čega tokom višegodišnje rekonstrukcije ovog saobraćajnog poteza u gradu, kada su bili probijeni svi rokovi, nije zamenjena. On je gostujući u jutarnjem programu TV Pink naveo da je dao nalog svim javnim preduzećima da kada se rade rekonstrukcije, bez obzira na projekat, provere stanje na terenu i daju svoj izveštaj šta bi eventualno trebalo dodatno da se uradi.

"Tako ćemo na papiru imati stav javnih komunalnih preduzeća da li neke instalacije treba dodatno da se promene ili smatraju da ne treba. U ovom momentu ne postoji nijedan papir da je bilo ko iz 'Beogradskog vodovoda' zauzeo stav da ta cev treba da se menja. Kvar je, inače, saniran već u toku noći i građani su dobili vodu, ali to ne opravdava ono što se desilo, te da bi ovakve stvari predupredili ubuduće moramo da ponesemo odgovornost prema građanima. Drugačije nećemo moći da unapredimo Beograd", kazao je Šapić.

Lično, dodao je Šapić, nema problem da ponese odgovornost i da njegov rad bude merljiv, podsećajući i da se za njega lično u Novom Beogradu glasalo deset godina, te da je sebe na mesto gradonačelnika preporučio svojim radom.

"Naravno da je ovo veliki izazov i da mi je ukazano veliko poverenje predsednika države i naše stranke, ali nisam ovde zalutao već sam tu na osnovu svojih pređašnjih rezultata. U ovom poslu morate da budete spremni da izbori uvek mogu da se dese. Ono što mogu da uradim jeste da značajno unapredim sistem, odnosno da napravim platformu, koja neće zavisiti od pojedinca i zahvaljujući kojoj će se stvari i situacije mnogo brže i efikasnije rešavati", rekao je Šapić.

foto: Printscreen

Ukoliko izbori budu brže od očekivanog, dodao je Šapić, osim te sistemske platforme, fokus će biti i na smanjenju troškova, naročito na "besmislene projekte". Najvažnija stvar u narednom periodu biće da se prebrodi predstojeća zima, zbog energetske krize, recesije i inflacije u svetu, istakao je Šapić.

Gradonačelnik se osvrnuo na situaciju u gradskom budžetu, navodeći primer javnog prevoza.

"Na današnji dan sa 250 miliona evra Grad Beograd subvencioniše javni prevoz, što je blizu četvrtine budžeta. Time ću da se bavim iako nije popularna tema. Ukoliko uspete da uštedite i sto miliona evra, taj novac može da se iskoristi za socijalna davanja, vrtiće, škole i drugo. Mora da se dovede u red jer je GSP „rak rana” Beograda već dvadeset, trideset godina. Ljudi su nezadovoljni kvalitetom prevoza i to je tačno, ali istovremeno karta se ne plaća. Nemoguće je da bilo šta u životu imate kvalitetno ukoliko u to ne ulažete", istakao je Šapić.

Beograd je u proteklih sedam, osam godina suštinski dobro vođen i razvija se u dobrom pravcu, te dobre stvari, a mnogo ih je bilo, treba da se nastave, ocenio je Šapić.

"Međutim, ima mnogo stvari koje nisu bile dobre, primera radi na današnji dan zatičemo prihode i profit Grada Beograda i javnih komunalnih preduzeća od oko 4,5 milijarde dinara, a 2016. godine je bio 11 milijardi dinara, znači palo je za sedam milijardi. U ovom momentu kreditna zaduženost Grada Beograda u odnosu na 2016. i 2017. godinu u evrima sa 42 porasla na 52, u dinarima je sa 5,5 milijardi porasla na 7,5 milijardi, a prispele obaveze van zakonskog roka su sa 2,5 milijarde otišle na 5,5 milijardi. To nije dobro. Ima projekata za koje mislim da su potpuno neodrživi kao raspisivanje nabavke za bazene od 90 miliona evra za četiri bazena, nabavka za rečni prevoz od 400 miliona evra u sledećih osam godina, a ne postoje stanice niti studija izvodljivosti. Ne možete da kroz jedan dobar projekat kao što je „smart siti” provlačite stvari i pravite troškove protiv kojih su bili mnogi sekretarijati koji mi se sad žale da im je to nametnuto i to ćemo sve da ispitamo. Jer kao što postoje političke zasluge postoji i odgovornost koja mora da bude i moralna, i politička, i krivična. Ja neću ni od čega da bežim kao što sam i sam spreman da snosim odgovornost", rekao je Šapić.

Komunikacija s građanima i medijima treba da bude jednostavnija, naglasio je Šapić, i istakao da sekretarijati i javna preduzeća više neće imati pi-ar službe.

"Nije obaveza ni građana niti medija da 'jure' ko je za šta nadležan. Naša je obaveza da se informacije daju što pre. To važi samo za Gradsku upravu i javna preduzeća, za opštine ne jer tu građani direktno glasaju. Ali ukoliko se nadležnosti prepliću i ako je potrebna pomoć Grada, informacija će doći od Sekretarijata za informisanje. Komunikacija treba da bude pojednostavljena i zato se nadam da će od septembra jedinstveni broj telefona zaživeti. Preko tog broja telefona ljudi će moći da se informišu, prijavljuju, pitaju", rekao je Šapić.

Gradonačelnik je poručio da će vratiti dostojanstvo predsednicima opština u odnosu na Grad, te iako predstoji rebalans budžeta u kojem će morati da bude rezova zbog nabavke energenata i spremnosti javnog prevoza za zimu, opštinama se neće oduzimati sredstva. Predsednici opština moraju da imaju „osnov s kojim će izaći pred građane”, a to ne mogu da urade bez dostojanstvenog budžeta, dobre komunikacije s Gradom, kvalitetne usluge u onim segmentima koje Grad mora da im pruži.

(Kurir.rs)