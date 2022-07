GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: GSP plaća 15 do 20 odsto Beograđana, ali od septembra kreće dovođenje javnog prevoza u red

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da javni gradski prevoz plaća između 15 i 20 odsto građana i istakao da do pravog unapređenja prevoza ne može doći dok se ne promeni svest građana o tom problemu.

Šapić je za TV Prva najavio da će Grad Beograd u septembru ući u proces rehabilitacije i dovođenja u red javnog prevoza, a da na proleće očekuje "prve rezultate".

foto: Beoinfo

"Ali isto tako očekujem zaista svesnost i savesnost ljudi da ne možemo do toga da dodjemo ako niko ne plaća javni prevoz. Sramota me je da kažem koliko malo ljudi danas plaća javni prevoz. To ne prelazi 15-20 posto", kazao je gradonačelnik.

Kako je objasnio, kontrolori su iz privatne firme koja naplaćuje i kontroliše karte i njih ne interesuje koliko grad sa druge strane mora da doprinese, GSP nema nikakvu odgovornost sa naplatom karata jer dobija subvencije od Grada Beograda, dok su privatnici plaćeni po kilometru, a ne po broju prodatih karata.

"Vi kada sve ovo uzmete kao paket, shvatate da u stvari nikoga ne interesuje, osim Upravu grada i gradjane, ko će da plati to. Te pare su pare Beograđana", rekao je Šapić i istakao da Grad na godišnjem nivou za gradski prevoz izdvaja 250 miliona evra, odnosno četvrtinu svog budžeta.

Kada su u pitanju klima uredjaji u gradskom prevozu, naveo je da su inspekcijske službe u prethodnih nekoliko dana pronašle 70-80 autobusa u kojima nisu radili rashladni sistemi i da su im izrečene kazne.

"Ali džaba kazna ako je u autobusu vruće, u ovim vremenskim okolnostima", rekao je on.

Kurir.rs/Beta