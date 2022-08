BEOGRAĐANKU DEDA UDARIO PESNICOM U AUTOBUSU! Jedna stvar na ženinoj ruci mnogo mu je smetala: Sram te bilo, treba majka da budeš!

Jedna Beograđanka krenula je na posao očekivajući još jedan običan dan, kada joj se desila užasno neprijatna situacija.

Ona se vozila u prepunom autobusu, stajala je držeći se za šipku iznad glave, kada joj je prišao stariji muškarac, čiji je potez bi uznemirio mnoge.

Ona na ruci ima malu tetovažu simbola tačke sa zapetom.

- Prišao mi je naglo i udario me pesnicom u ruku i počeo da viče: "Sram te bilo, šta ti je to? Treba majka da budeš, šta ti to znači? Sram te bilo! - ispričala je isprepadana Beograđanka, a prenosi Žena blic.

Ona od šoka nije uspela ni da odreaguje, samo se zamrzla, a deda ju je ubrzo ostavio na miru. Kako kaže, nije je udario toliko da je fizički ozledi, ali je i te kako zabolelo i nije bilo uopšte naivno.

- U tom trenutku mi se obratila samo jedna žena koja me je pitala: "Hoćeš da zovem policiju? Ovo je po meni napad i treba pozvati policiju". Samo odmahnula glavom i čekala da naiđe moja stanica, ispričala je I.P.

Još dve stanice se vozila sa istim tim dedom i strepila je od sledećeg napada. Kada je izašla napolje shvatila je da nije samo bila u šoku.

- Napolju sam shvatila da sam se ja u stvari jako uplašila i celo telo mi se treslo. Nije on ni shvatio koliko imam godina, niti da li sam ja već majka, samo me je napao.

Inače, pomenuta tetovaža označava podršku ljudima koji su se borili protiv depresije ili čiji su se bližnji borili protiv ove opake bolesti.

