GRADONAČELNIK ŠAPIĆ U ZEMUNU: Uručeni ključevi stanova za bezbednjake (FOTO)

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović uručili su danas ključeve stanova pripadnicima službi bezbednosti u novoizgrađenim stambenim jedinicima u Zemunu.

Gradonačelnik Šapić rekao je da je politika države Srbije postavljena tako da čuvamo i poštujemo naše lekare, učitelje, vojnike i sveštenike koji predstavljaju četiri najvažnija stuba društva.

– Ta četiri stuba čine i simbolizuju vojnik odnosno pripadnik službi bezbednosti, lekar i celokupno zdravstvo, ljudi koji nas leče, učitelj ili prosvetni radnik koji je simbol obrazovanja i svih onih koji nas uče i na kraju crkva kao simbol duhovnog mira. Svako zdravo društvo treba da bude oslonjeno na ova četiri stuba, a to je ono što je naš narod i našu državu kroz sve nedaće vekovima čuvalo, održavalo, podupiralo i bilo oslonac. Zato je danas veoma važno ovo što se dešava u Beogradu, a pre nekoliko dana u Novom Sadu, Nišu i svim drugim gradovima. To pokazuje da je država u ovom slučaju ozbiljno stala iza jednog od ta četiri stuba i da će uvek biti tu da podrži svog vojnika i policajca, svog lekara, učitelja ili sveštenika, kao simbole bezbednosti, zdravstva, obrazovanja i duhovnog mira – istakao je gradonačelnik Šapić.

foto: Beoinfo

On je naglasio da ukoliko ikada budemo zaboravili na to, dozvolili da se jedan od ta četiri važna stuba društva pomeri ili izgubimo dobru komunikaciju, onda društvo počinje da gubi oslonac.

– To društvo više nema perspektivu i budućnost. Zato želim da zahvalim svima koji su učestvovali u ovom projektu, Vladi Republike Srbije, predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je pokrenuo sve ovo, kao i mojim prethodnicima u Gradu koji su uradili sve ovo zbog čega sam ja danas ovde, jer fer je i to reći. Obaveza je i odgovornost svih nas koji u ime naroda vrše neku odgovornu funkciju, bez obzira na kom se mestu nalazili i bez obzira na to ko će sutra biti na našem mestu, da vodimo računa o ova četiri stuba društva. Zato u ime Grada Beograda i u lično ime obećavam da ćemo dodatno raditi i na sve načine pokušati da se ovim ljudima, bez kojih ni država ni Grad ne mogu, na razne načine odužimo, da im pomognemo i nađemo im se kad god bude bilo neophodno – rekao je gradonačelnik.

foto: Beoinfo

On je dodao da je za njega veliko zadovoljstvo da vidi ovakvo naselje na izuzetno dobroj lokaciji, jer ima odličnu komunikaciju sa centrom grada, Zemunom, mostom Zemun–Borča.

– Zato stvarno verujem da će ljudi koji su dobili ove stanove zaista uživati u ovom delu grada. Grad Beograd je uradio onoliko koliko je mogao, obezbedio je zemljište, uradio pristupne saobraćajnice dok je Republika uradila veliku stvar jer se oko hiljadu stanova završava u ovom kraju – rekao je gradonačelnik.

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović podsetio je da je Vlada Republike Srbije na inicijativu predsednika Vučića donela odluku da izgradi 7.000 stanova, vrednosti oko 300 miliona evra, za potrebe stanovanja pripadnika bezbednosnog sektora.

foto: Beoinfo

– Ovaj projekat se ne odnosi isključivo na Beograd, već praktično na sve veće gradove u našoj zemlji. Mislim da možemo da budemo ponosni na sve što smo uradili po ovom pitanju. Pripadnici bezbednosnog sektora pružaju sigurnost svim građanima Srbije i ovo je jedan od načina da im zahvalimo na svemu što rade. Danas će oko 1.000 stanova, ne samo u Beogradu, dobiti nove stanare – rekao je Momirović.

Događaju je prisustvovao i gradski menadžer Miroslav Čučković.

Kurir.rs/Beoinfo