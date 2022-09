OVE 2 ULICE U SAMOM CENTRU BEOGRADA BIĆE SUTRA CEO DAN BEZ VODE: Od jutra do ponoći, spremite zalihe!

BEOGRAD - Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda na opštini Vračar, u sredu, 7. septembra, od 8 do 24 časa bez vode će ostati potrošači u ulicama Molerovoj (od Makenzijeve do Njegoševe) i Njegoševoj (od Molerove do Koče Kapetana), saopštili su iz JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru na telefon 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs, navodi se u saopštenju.

