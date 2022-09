Vazduhoplovi Vojske Srbije (VS) nadletaće od danas do subote popodne centar i okolinu Beograda u okviru redovne obuke i pripreme za promociju najmladjih oficira VS.

Kako je najavljeno iz Ministarstva odbrane, letovi će biti obavljani danas, sutra i u subotu.

Promocija najmlađih oficira VS biće održana u subotu, 17. septembra od 10 časova na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

