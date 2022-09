IZLET ZA DECU IZ BEOGRADA I OBILAZAK OVE 3 LOKACIJE U BEOGRADU (!) KOŠTA 1.650 DINARA! Roditelji besni, deru im kožu s leđa!

Izlet za đake nižih razreda jedne beogradske osnovne škole sa teritorije opštine Rakovica do centra grada (udaljenost oko 10 kilometara) sa obilaskom Botaničke bašte "Jevremovac", Crkve Svetog Marka i parka Tašmajdan, u kojem je crkva locirana, košta čak 1.650 dinara!

Roditelji su besni. Kažu da još samo treba da im skinu kožu s leđa, jer je neizdrživo kolike su im troškove nabili, počevši od cena udžbenika, vannastavnih aktivnosti, garderobe za školarce, pa do izleta i ekskurzija! Oni su se požalili Kuriru, rekavši da su sigurno samo jedni u nizu koje će ponude turističkih agencija u narednom periodu razljutiti i da neki od njih ne žele da plate toliki novac.

- Dete i dalje ne shvata zašto neće ići sa drugarima, ali ja ne želim iz inata da dam toliki novac - kategorična je jedna majka.

U programu izleta u koji smo imali uvid piše da će deci za obilazak Botaničke bašte biti obezbeđen "stručni vodič - biolog":

- Izlet se nastavlja do Crkve Svetog Marka, koja se nalazi u prelepom okruženju tašmajdanskog parka. Nakon toga je predviđeno slobodno vreme sa sportskim aktivnostima u parku Tašmajdan. Polazak ispred škole u devet sati ujutru, povratak ispred škole oko 14 sati po podne.

Roditelji su dobili papir na kome treba da zaokruže da li su saglasni ili ne. - U Vajber grupi rasplamsali su se polemika i negodovanje zbog ovakve ponude. Dakle, neko će moje dete da dovede do centra Beograda, odnosno do Botaničke bašte, zatim će otići do Crkve Svetog Marka, koja je 500 metara odatle, pa prošetati Tašmajdanom i do dva sata po podne već će biti u školi, a mi treba da damo za to 1.650 dinara. Pa šta mi tu plaćamo?! Pojedinačna ulaznica za decu od sedam do čak 17 godina u Botaničku baštu je samo 150 dinara, a grupna je jeftinija. Ulaznica za crkvu ne postoji, kao ni za park. Deca ne dobijaju ni užinu - govori nam druga majka, čija ćerka ide u treći razred:

- Učiteljica nam je objasnila da se na početku godine na raspisanim tenderima za organizovanje izleta i rekreativnih nastava đaka obično prijavi samo jedna turistička agencija, te da škola time ne dobija mogućnost da bira. Kad ja za samo nekoliko sati u centru Beograda plaćam skoro 1.700 dinara, koliko ću onda platiti ekskurzije ove godine izvan Beograda? Dete je samo postalo svesno toga koliko je ovo nerealno i reklo mi je da ne želi da ide, pa nisam ni potpisala saglasnost.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne organizacije turističkih agencija Juta, kaže za Kurir da roditelji kojima ne odgovara ponuda agencije ne moraju da prihvate i mogu da se žale direktoru škole.

- Mogu lično od agencije da zatraže kalkulaciju troškova, da vide koju uslugu koliko plaćaju, pa da onda na osnovu toga da odluče da li će je prihvatiti ili ne. Mogu da se žale i prosvetnoj inspekciji. Svakako na cenu ne mogu da utiču. Prema pravilima Ministarstva prosvete, da bi izlet ili rekreativna bila organizovana, mora minimalno 60 odsto dece, odnosno roditelja, da da saglasnost - savetuje Seničić i dodaje:

Agencija bez odgovora Zatražili smo šta se sve tačno plaća Kurir je juče kontaktirao s agencijom koja je izdala ovu ponudu i poslao pitanja na mejl dostupan na sajtu šta sve ulazi u ovu ponudu, odnosno šta roditelji treba da plate, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovore.

- Cena se u najvećem delu opredeljuje za nastavnike i za njihovo vreme provedeno sa decom. Zatim iznajmljivanje autobusa za pola dana košta oko 350 evra, a bilo je 200. Na, recimo, četrdesetoro dece to je skoro 1.000 dinara samo za prevoz.

Pripremite se, roditelji Poskupeće rekreativne i izleti - Zbog rasta cena prevoza, goriva, iznajmljivanja prevoznog sredstva, hrane, energenata, povaćanja plata zaposlenih u turističkom i ugostiteljskom sektoru svakako treba očekivati i skok cena ekskurzija, rekreativnih nastava, izleta i drugih ponuda turističkih agencija - kaže Aleksandar Seničić.

U autobusu mora biti vodič koji se plaća od 30 do 50 evra i nastavnik koji se plati, a onda se na njega plati i porez ,koji je oko 60 odsto. Ako profesor uzima 200 dinara, agencija mora da plati 60 odsto od tog iznosa državi. Tu je već reč od 1.200 dinara otprilike, plus ulaznica i zarada agenciji i dolazimo do krajnje cene.

