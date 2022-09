NEOBIČNO BIĆE USLIKANO U BEOGRADU: Šta je ovo, mali zmaj? Odgovori se nizali na mrežama, a onda je stiglo objašnjenje (FOTO)

BEOGRAD - Beograđanka je u jednoj od grupa na Fejsbuku objavila fotografiju neobičnog bića prvo se našalivši da je to mali zmaj a onda i upitavši sugrađane zna li ko od njih šta je ovo što je pronašla i slikala u Beogradu.

foto: Facebook Printscreen/Divlji Beograd

U opisu objave postavila je sledeće pitanje.

Mnogi su gledali, zagledali, pitali se šta je to, neki i šalili - da, to je mali zmaj, a onda je stigao i odgovor da je to gusenica koja treba da postane noćni leptir. Većini je ovo biće bilo prelepo.

Kurir.rs/Facebook Divlji Beograd