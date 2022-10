KOD PREDRAGA SAMO NAJHRABRIJE KOMŠIJE SKOKNU NA KAFU: Njemu su zmije kućni ljubimci, a njegovoj deci domaće životinje! (VIDEO)

To nisu zmije iz divljine, već one koje vole da se maze i da budu u društvu

BEOGRAD - Predrag Radosavljević iz Beograda, vlasnik je odgajivačnice zmija, a njegova ljubav prema ovim gmizavcima duga je 24 godina.

Prvu zmiju uhvatio sam sa devet godina nije bila otrovnica, bila je belouška. Krišom sam je doneo kući, ali brzo sam je vratio u prirodu. Tada mladi devetogodišnji dečak, a sada već odrastao čovek Predrag Radosavljević, razvio je ljubav prema ovim na prvi pogled strašnim životinjama.

Sa sigurnošću se može reći da je on danas jedan od najvećih uzgajivača i poznavalaca ovih reptila. U podrumu njegovog porodičnog doma živi tri stotine gmizavaca, ljudi ih se boje, ali kako kaže ko god je bio u strahu oslobodio se nakon posete njegovoj uzgajivačnici.

- Ovim hobijem bavim se dugih 24 godina, tada sam kupio svoju prvu zmiju - loptastog pitona. On je bio iz afričke divljine i bilo je teško adaptirati ga na život u zatočeništvu. Imao je mnogo parazita, nije hteo da jede, ali, uspeo sam vremenom da saznam kako mu pristupiti. Tada se sve promenilo, počeo je da uzima hranu i vodu, a ja sam bio oduševljen što sam uspeo da pripitomim takvu životinju. Posle par godina uspeo sam da razmnožim prve mladunce, što je moglo da znači samo jedno da je od tada zvanično otpočeo uzgoj egzotičnih gmizavaca - započinje priču Radosavljević za Republiku.

Dok mnogi ne mogu ni da pogledaju na slici zmiju, a kamoli uživo Predragova deca od ranog detinjstva igrala su se sa njima, kao da je to najuobičajniji kućni ljubimac. Ispričao nam je anegdotu koja je svakoga nasmejala, a koja je, ujedno, bila poruka svim ljudima da ih se ne bi trebalo plašiti.

Domaća životinja

- Starija ćerka dobila je zadatak od učiteljice da nacrta jednu domaću životinju. Na iznanađenje svih, ona je nacrtala zmiju. Svi u odeljenju bili su iznenađeni, a posebno nastavnica koja ju je upitala otkad je to domaća životinja. Bez ikakvog razmišljanja ona joj je odgovorila: "Pa kako nije, mi ih u kući imamo 300". U tom trenutku svi su ostali bez reči, a ova anegdota se i dan danas prepričava - kroz smeh navodi naš sagovornik.

- Predrasuda je da su zmije strašne, one su ustvari dobre ako ste i vi dobri prema njima. To nisu zmije iz divljine, već one koje vole da se maze i da budu u društvu. Ne treba unapred suditi, a i ko sudi kasnije i sam prizna da je to bilo bespotrebno - priča Predrag i dodaje:

- Trudim se da što više vremena provodim sa njima jer obožavaju društvo. Od trenutka kad se izlegnu, obasute su pažnjom, pa ona njihova prirodna strana postane totalno drugačija. Naravno, postoje ljudi koji ne smeju nikako da im priđu, uglavnom je to zato što su ih nekada ujedale ili zbog pređašnjeg lošeg iskustva. Svakako ne treba insistirati da ih vole, ali posle razgovora sa mnom ja sam srećan da steknu bar poštovanje prema njima, jer na kraju krajeva i zmija je ljubimac kao i svaki drugi.

Loptasti piton najbolji izbor za ljubimca Vrsta koja je između ostalog zapala i našoj novinarki za oko, bila je loptasti piton. Zbog raznovrsnosti šara nemoguće je, a da je ne primetite. - Pitoni imaju mnogo lepšu konstituciju, dopadljiviji su za razliku od ostalih zmija, rastu svega 120-130 centimetara. Spadaju u red patuljastih gmizavaca, zato su zgodne za održavanje. Da biste mogli da kupite ovog ljubimca on mora biti čipovan, a za njega Ministarstvo zaštite životne sredine kreira posebnu dozvolu. Bitno je znati da one nisu otrovnice, sve i da hoće da vas udave ne mogu - ističe sagovornik.

Nedeljama bez hrane

Za razliku od drugih životinja kojima je potrebna svakodnevna nega, zmije su vrlo jednostavne. Malo ko zna da se one hrane dva puta mesečno.

- Ko hoće ljubimca, a da ne mora previše da brine o njemu, onda je to definitivno zmija. One se hrane dva puta mesečno, što znači da ako želite da otputujete, pre nego što pođete, dajte joj hranu i vodu, posle ne morate da brinete, neće imati nikakvih problema. Samo je bitno je da joj ostavite grejanje u terarijumu, kako bi joj bilo prijatno - objašnjava Predrag.

