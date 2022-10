STANARI JEDNE ZGRADE NA KONJARNIKU ŽIVE U STRAHU! MOLE ZA POMOĆ: Komšinicin stan pun smeća, žena živi u nehumanim uslovima

Stanari jedne od zgrada na Konjarniku na pravim su mukama, njihova komšinica živi u nehumanim uslovima, tačnije stan joj pun smeća i kesa!

Komšije žive u strahu da im se ne dogodi isto što se desilo početkom januara ove godine stanarima jedne višespratnice na Novom Beogradu, kada se stan čoveka, koji je 25 godina donosio đubre, zapalio!

- Žena koja stanuje na Konjarniku u stanu iznad mog živi u nehumanim uslovima. Inače se nalazi pod starateljstvom Gradskog centra za socijalni rad. Treba nam pomoć u ćiscenju njenog stana, centar za socijalni rad je pokušao da nađe agenciju za čisćenje, međutim niko ne želi da se prihvati takvog posla. Molim Vas, svaka ideja je dobrodosla. Hvala - napisala je jedna žena koja je želela da ostane anonimna na Fejsbuk stranici Serbia Live - Beograd.

Na ovaj njen apel usledilo je dosta komentara, a svi su složni u tome da se ovaj problem mora što pre rešiti.

- Meni ovo liči na neku skupljačicu smeća, iako ljudi počiste, opet bi ona donosila sve iz početka - smatra jedna korisnica Fejsbuka.

Jedan momak smatra da Centar za socijalni rad treba da očisti stan.

- Ovde će vam trebati sve moguće službe. Neko prvo mora sve ovo da izbaci pa da se stan dezinfikuje i očisti. Pokušajte da pozovete službu za dezinfekciju pa pitajte njih. Vidite ima li u kraju ljudi koji skupljaju smeće, neka nose sve to i onda zovite druge službe. Računajte, da će možda biti problema sa njom ako i uspete nekog da nađete i da će za kratko vreme opet biti isto. Pitajte ljude koji odnose smeće da li poznaju nekog ko bi privatno došao to da odradi i ako takvi postoje, računajte da ćete to platiti vi, stanari - savetovala je jedna žena.

Bilo je i onih komentara koji navode da žena koja skuplja smeće pati od psihičkog poremećaja, kao i da je potrebno da joj se pomogne.

