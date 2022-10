MANIJAK SPOPADA CURE U GRADSKOM PREVOZU: Gurao mi je ruke u helanke, stavljao ruke na grudi! NIKO MI NIJE POMOGAO!

Jedna Beograđanka doživela je veliku neprijatnost u autobusu, kada je izvesni mladić spopadao, pipkao i hvatao za grudi!

Devojka je uspela da slika manijaka i tu fotografiju uz opis šta je preživela, podelila sa svojim pratiocima na Instagramu.

- Ušla sam u gradski autobus 33 (kod Centra za kulturu Vlada Divljan), bila je ogromna gužva, a ovaj dečko je prvo pokušao da mi zavuče ruku u helanke na samom ulazu u autobus - počela je svoju ispovest.

Dodala je da je momak to isto ponovio kada su ušli u prevoz.

- Počeo je da me pipka, ja sam se okrenula istog momenta i lupila mu šamar i počela da vičem da li je normalan i šta radi to. On mi je sklonio šiške sa lica i rekao da želi da me gleda dok to radi! - uznemireno je napisala ova Beograđanka.

Potom je naglasila da se dečko nije tu zaustavio, već joj je stavio i ruke na grudi.

- Rekao je da svi mogu da me gledaju, a samo on da me ima. Počela sam da vičem i da ga udaram po rukama i pokušavala da ga sklonim od sebe, ali je gužva bila ogromna. Vozač autobusa nije hteo da stane, iako je video šta se dešava, tako da sam bila primorana da čekam stanicu kako bih izašla iz autobusa - napisala je ona.

Devojka je manijaku zapretila i policijom, na šta joj je on odgovorio da ima pravo da je pipa jer je on muško, a ona žensko.

objava napadnute devojke

- Kada sam pozvala policiju počeo je da beži. Slikala sam ga da bi policija imala što bolji opis ovog manijaka. Da napomenem da od prepunog autobusa niko od muškaraca nije pokušao da mi pomogne. samo je neka žena prokomentarisala da je manijak i to je to - besno je završila svoju ispovest ova devojka.

Nakon što je ovo napisala, usledila je još jedna neprijatnost - komentari koji pravdaju potez manijaka su se nizali.

- Iskreno i ja bih te i..atao - naspisao joj je jedan mladić.

Drugi je napisao još strašniji komentar:

- Kako se slikaš nije ni čudo da te žele silovati.

Devojka je dodala da je to samo mali deo "podrške" koju je dobila, kao i da je ostatak u zahtevima za poruke.

