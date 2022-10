PRIČA KOJA ĆE VAM SLOMITI SRCE: Baka na ulici prodaje cveće, i to za samo 50 dinara. NJEN POGLED RASPLAKAĆE SVE! (FOTO)

Na instagram stranici kruži slika bake koja prodaje cveće po ceni od 50 dinara, ljudi se raznežili i prepoznali ženu, te za nju imaju samo reči hvale.

"Danas sam prolazila Bulevarom i iz 26-ice sam videla baku kod shop&go-a sedi i prodaje cveće. Kako stoji bus, tako ja gledam kako ona vapi pogledom ljude da joj daju nešto i drži one "buketiće" ali niko ne obraća pažnju na nju. Silazim na sledećoj stanici, vraćam se do nje, prolazim i vratim se i pitam... Bako koliko Vam je jedan buketić?"

Kaže ona: "Evo ova tri za 200 dinara i da baka ide kući."

"Kažem ne ne, dovoljan mi je jedan evo 200 dinara i ona toliko želi da mi ostanu i ta dva, rekoh ne ovaj mi je baš lep i dovoljano mi je. Njeno "hvala dete živa mi bila i sve najbolje na svetu da imaš". Bakica je toliko divna, predobra, čistog srca, ljupkih očiju i ne baš upoznata s današnjim svetom. Jedan buketić prodaje za 50 dinara."

"Jako me je dirnula danas ta rečenica evo tri za 200 dinara pa da baka ide kući, ja je slušam a zadržavam suze da ne krenu dok ne završim razgovor. Zaista jedna plemenita bakica koja je ostavila tako jak utisak na meni"

Pozitivni komentari na mrežama samo su se nizali:

- Zamislite koja je to muka, koja je to nevolja jednu dobru i namučenu staricu naterala da izađe u park ili gde već i traži najlepše cveće i onda isto to prodaje, i svoj ponos, i dostojanstvo, a opet da ostane čistog obraza i duše.. jer pokušava POŠTENO da zaradi. Da preživi. Ne otimajući nikome ništa i ne smarajući ljude okolo da kupe od nje..duša me boli zbog starih ljudi koji dođu u ovakvu situaciju. A dosta ih je.. moramo kao društvo da pomognemo koliko god možemo.. ne može ni država sve, nigde na svetu ne može.. ali mi možemo uvek biti ljudi - jedan od komentara na instagramu.

- Divno baš lepa priča, hvala ti i što si kupila cveće a i što si to podelila sa nama. Divna osobo i mene si rasplakala - komentar na mrežama.

- Uh, prolazim često kolima, obratiću pažnju, ako je ugledam svratiću da kupim cveće i naravno častim baku. Kakav pogled, suze mi krenuše. Za svaku pohvalu zaista - neki od komenatara.

