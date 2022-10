GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Odlaganje grejne sezone da bi što duže cena grejanja ostala kao i prošle godine

BEOGRAD - Gradonačelnik Beograda, Aleksandar Šapić, izjavio je danas da razlog za odlaganje početka grejne sezone nije u tome da bi se taj novac utrošio na putovanja, reprezentaciju ili na bilo kakvu korist Uprave Grada Beograda, već da bi cena grejanja za građane ostala što duže nepromenjena.

On je za Beoinfo kazao da gradska uprava pokušava da postigne da građani što duže plaćaju sadašnju cenu grejanja koja je identična kao i prošle godine, "iako se svet izmenio u roku od godinu dana, a cena energenata je znatno skočila u celom svetu".

"Da bismo pokušali da tu cenu zadržimo što duže, koristimo toplo vreme koje trenutno imamo. Tako pomeramo rok eventualnog nedostatka gasa po beneficiranoj i povoljnoj ceni", kazao je on za Beoinfo.

Kako je dodao, u slučaju da tokom grejne sezone i dođe do toga, namera je da cena grejanja za građane ostane što duže ista, odnosno nepromenjena od prošle godine.

"Da ne govorim o tome da bi, ako ne daj Bože dođe do prekida dotoka gasa preko Turskog toka, onda jedino što imamo bilo to što smo skladištili i što ovim odlaganjem i korišćenjem povoljnih vremenskih prilika pokušavamo da sačuvamo" rekao je Šapić i podsetio da se dve trećine gasa plaća po povlašćenoj ceni zahvaljujući dogovoru Srbije i Rusije.

On se osvrnuo i na zahteve o kojima se ovih dana pisalo u medijima: da bi trebalo da računi za grejanje budu niži, i reka da nije rešenje da se sad računi umanje za par procenata jer bi, kada cena gasa postane tržišna, oni mogli da skoče i po nekoliko puta više.

"Pojedine lokalne samouprave su to učinile, ali to nije dobro, jer time otvaraju 'Pandorinu kutiju', a to je skok cene grejanja koji bi plaćali građani u skladu sa realnim okolnostima i cenama koje diktira svetska tržišna cena gasa", dodao je Šapić.

Po njegovim rečima, sve što se radi proteklih meseci ima cilj da građani što manje u kućnom budžetu osete velike turbulencije na svetskom tržištu energenata, "kao što nisu recimo ni osetili da 'Beogradske elektrane' plaćaju gas za dvanaest odsto više već duže vreme, a građani zbog toga nisu dobili veće račune".

Gradonačelnik je rekao da građani ne plaćaju centralno grejanje dvanaest, već šest meseci, te da se ono samo naplaćuje tokom čitave godine da bi im se rasteretio kućni budžet.

"Odluka za odlaganje grejne sezone zbog lepog vremena nije doneta iz hira, niti na bilo čiju štetu. Na sve moguće načine pokušavamo da se dovijamo i da haos koji vlada u čitavom svetu i na svetskom tržištu energenata, građani što manje osete na svojoj koži", rekao je Šapić.

Kurir.rs/Beta/Beoinfo