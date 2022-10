OVO JE LEPA NINA, JEDINA AUTOMEHANIČARKA U BEOGRADU: Evo zašto radi "muški" posao! Otkriva kako mušterije reaguju kad je vide FOTO

Nina Svilarić jedina je automehaničarka u Beogradu, a ovaj posao kao malo ko, radi iz čiste ljubavi i interesovanja za automobile. Kako navodi, sa 17 godina kada je sela u svoj prvi četvorotočkaš, uvidela je da je o njemu zanima mnogo više nego što je to slučaj kod prosečnog ženskog vozača.

Time Nina započinje svoju priču koja iz amaterizma sada poprima oblike profesionalnog rada, kako nekoliko meseci unazad radi u jednoj beogradskoj automehaničarskoj radionici.

- Prvi servis automobila, kada sam videla sav alat i radionicu, jednostavno me je sve zainteresovalo. Pritom sam završila mašinsku školu, za koju takođe važi da je muška, tako da se sve nekako poklopilo zajedno - kroz osmeh je ispričala ova automehaničarka.

Kako je navela, posao nije težak za onog ko voli da ga radi, a savremene tehnologije i alati su omogućili da za žensko ne postoje prepreke da se njime bave.

Isto tako, Ninin put do posla, a koji rade pretežno muškarci, za nju takođe nije bio težak jer je imala cilj i u njemu bila istrajna, ali ipak je svesna da ljudi prave razliku i veoma su iznenađeni kada više žensku osobu u radnom odelu kako popravlja auto.

- I porodica i prijatelji su u početku bili skeptični što se tiče mog posla, pogotovo što sam žensko, ali kasnije su prihvatili, kad su videli da se sve to može postići - kazala je Nina gostujući u jutarnjem programu Nove S.

Ipak, kada je reč o klijentima, reakcije su podeljene.

- Oko 80 odsto njih su šokirani, ima jedan deo njih koji ne vole to, ali većina je prezadovoljna i srećni su kada me vide. Odmah su tu i komentari "kako tako lepo žensko da radi taj posao", ali ja mislim da svako treba da se izbori da radi ono što voli - ispričala je Nina.

Upornost i trud prepoznati

Kako je rekao vlasnik automehaničarske radionice u kojoj Nina radi, nije se pokajao što je primio ovu istrajnu devojku na posao.

- Naš razgovor za posao je trajao bukvalno pet minuta, ona devojka voli svoj posao, a to je prvi preduslov da bi se postalo pravi majstor - ne radnik, već majstor. Zato nije važno da li ste muško ili žensko. Nina je to pokazala i već sada se vidi da ima želju da uči i da ima veliki potencijal - rekao je on.

Ukoliko se nekome ne dopada Ninin izbor zanimanja, onda bi svakako trebalo da se dopadne njena odlučnost da uprkos svemu uspe i istraje u svojim željama, kao i činjenica da sa svojih 25 godina bez premišljanja ume da odgovori šta je to što hoće od života. To malo ko ume da uradi i u mnogo poznijim godinama.

- Moja poruka svima, jeste da se bore za sebe i da slede svoje snove. Možda će vam ruke biti malo prljave, ali je najbitnije da imate čistu dušu i da radite ono što volite, sve drugo se opere - poručuje Nina.

