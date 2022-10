MISTERIOZNA BELIČASTA MASA POJAVILA SE NA ADI CIGANLIJI: Ljudi se žale da izaziva opekotine! Srpski profesor otkrio o čemu je reč

Nije prvi put da se pojavila beličasta masa, nešto poput paučine, na Adi Ciganliji u Beogradu, a ljudi se zbog toga žale na opekotine i plikove.

O kakvoj vrsti paučine je reč i koliko je opasna po one koji je dodirnu, u "Jutru" na TV Prva govorio je dr Željko Tomanović,

Profesor sa Biološkog fakulteta dr Željko Tomanović objasnio je o kakvoj je zapravo vrsti paučine reč i koliko je opasno ako je dodirnemo.

Kaže da ih najviše je ima na žbunju, drveću, a ponekad i kamenju i stenama.

"Te svilaste struktre proizvode neke vrste gusenice, veći broj moljaca i njihove gusenice. Beličasta masa nije nešto što se javlja samo na Adi Ciganliji, već je ima širom Srbije. Proizvode je pred zimu i za njih ima zaštitnu ulogu, unutar te strukture se one štite i čak neke u njima prezimljavaju. To su vrste koje žive kod nas, neke od njih se zovu prelje ili prelci baš zbog toga", rekao je on za TV Prva.

Oni koji su došli u kontakt sa ovom beličastom masom su prijavili alergije nakon kontakta, pa čak i opekotine.

"Što se tiče alergija, svilasta striktura ne izaziva alergije, već te gusenice na sebi imaju dlačice koje su toksične, pa onda one ostanu na svili koja se raznosi, pa može doći u kontakt sa osobama koje su alergične. To može dovesti do raznih alergija, opekotina, plikova, crvenila i sličnih reakcija. Jednostavno ih ne treba dirati, jer mogu da se jave te reakcije, ali ne radi se ni o kakvoj neobičnoj pojavi. Ovo je normalna pojava kod nas."

Profesor Tomanović je objasnio i da se ova beličasta paučnina najčešće javlja na drveću, žbunju, a ponekad i na kamenju.

"Paučina se javlja tokom cele godine, ali je u ovom periodu izraženija, baš zato što se pripremaju za zimu i preživaljavanje", napomenuo je.

Svakako, ko dođe u kontakt sa ovom beličastom masom, nakon čega mu se javi neka reakcija, bilo da je reč o opekotinama ili crvenilu, trebalo bi da se javi lekaru.

