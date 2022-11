POČELA GREJNA SEZONA: Evo zašto vam radijatori mogu biti hladni i na koje brojeve da prijavite probleme

Daljinski sistemi grejanja jutros su počeli sa radom, što znači da radijatori u 650.000 domaćinstava širom Srbije moraju da budu topli. Izvršna direktorka "Beogradskih elektrana" Ivana Kalanja rekla je da su svi toplotni izvori tog preduzeća uspešno započeli prvi dan i da nema poremećaja na mreži.

Prema informacijama iz Udruženja toplana Srbije, svih 60 toplana u Srbiji od jutros je u redovnom režimu, što znači da je grejna sezona od danas i počela. Na daljinske sisteme grejanja priključeno je 650.000 domaćinstava, od čega je polovina u Beogradu.

Objasnila je i pri kojim se temperaturama gase radijatori.

"Danas očekujemo visoke temperature, za mesec novembar potpuno neuobičajene. Grejanje se gasi kada je 15 stepeni napolju. Kako se bude razvijao dan, od 10 ili 11, mi satno pratimo prognozu i ostvarene temperature u većem delu grada i u skladu sa tim donosimo odluku o prekidu", istakla je Kalanja.

Dodala je da se grejanje ponovo uključuje ukoliko temperatura tokom večeri padne ispod 12 stepeni.

"Uobičajeni grejni dan je od 6 do 22, osim nedeljom i praznikom, kada je od 7 do 22 sata. Odluka kaže da, ukoliko su spoljni uslovi takvi, može se vršiti i prekid u radu. Pravilima o radu je to preciznije definisano, odnosno kada temperature 15 stepeni i više traju četiri sata u toku dana, vrši se prekid. Ponovno pokretanje sistema je kada temperatura padne na 12 stepeni. Takođe, obaveza je, kada su jako niske temperature, da se greje 24-satno, odnosno da se produži grejanje i tokom noći", navela je Ivana Kalanja.

Beograđani curenje radijatora i instalacija i slične probleme mogu da prijave na telefon 011 2093100, dok sve ostale probleme mogu da prijave na 011 2093011.

"Naš dispečerski centar je pojačan. Međutim, prvi dani sezone, ja verujem, ova godina je specifična zbog odlaganja. Ljudi imaju želju i svakome je svoj problem najveći, zato molimo sve sugrađane da ukoliko ceo objekat nema grejanje, to prijavi ili upravitelj ili jedna osoba iz zgrade, jer ako primamo 20 poziva sa jedne adrese, jednostavno zagušimo centar", navela je Kalanja.

Napomenula je da svi toplotni izvori "Beogradskih elektrana" imaju mogućnost prelaska na alternativno gorivo, odnosno na mazut i da postoje solidne zalihe tog energenta.

(Kuriri.rs/RTS)