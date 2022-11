STANODAVCI POČELI DA IZDAJU STANOVE BEZ JEDNE BITNE STVARI: Oglas šokirao Srbe! Stan nema ključnu stvar

Dolaskom Ruskih i Ukrajinski državljana u našu zemlju dao je vetar u leđa mnogim stanodavcima da izdaju šta stignu, pa čak i sobičke bez toaleta!

U želji za zaradom pojedini su čak izbacivali svoje dugogodišnje stanare, a kako bi mogli izdati Rusima i dobiti više novca.

Jedan oglas za izdavanje stana izazvao je pravu buru na mrežama, naime ljudi izdaju jednosoban stan, ali bez kupatila.

Oglas foto: Printscreen Facebook

- Izdaje se garsonjera na Sajmu, u zgradi, 7 sprat sa liftom. Isključivo za jednu osobu. Odvojeno kupatilo (u funkciji, ali treba da se renovira, što će možda biti urađeno skorije). Parking sa rampom za stanare zgrade - navodi se u ovom oglasu na društvenim mrežama.

Dodaja se da stan ima pogled na Beograd na vodi, na reku i mostove.

- Pet minuta hoda do Beograda na vodi, 20-30 minuta do centra, isto tako do Ade. Glavna zeleznička stanica na par minuta od stana. Brojne linije gradskog prevoza... Centralno grejanje. Infostan i čišćenje zgrade oko 3.200 dinara, Struja po potrošnji. Stan će verovatno biti slobodan do proleća, Maj, Jun... ali zavisi... Ne izdaje se na godinu ili duže - navedeno je u ovom oglasu, vlasnici su dodali i da je cena po dogovoru, kao i da je depozit obavezan.

Međutim, mnogi koji su videli fotografije ovog stana konstatovali su da nema toaleta.

Nema wc foto: Printscreen Facebook

- WC je verovatno zajednički u drugom hodniku, pošto su ovaj hodnik stanari već iskoristili i adaptirali ga u garsonjeru - napisala je jedna korisnica društvenih mreža.

Jedna žena dodala je da je njena prijateljica živela u sličnoj zgradi i da stanari dele toalet.

Dok je bilo i onih koji su se pitali koliko može biti cena ovog stana.

- Za ovo 50 evra maksimalno - napisao je jedan korisnik.

Kurir.rs

