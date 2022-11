ŽIVOT MI JE UNIŠTEN, ŽRTVA SAM ZLOUPOTREBE: Oglasio se PODSTANAR o kome bruji cela Srbija!

Beograđani su ostali šokirani video snimkom haosa koji je jedan podstanar ostavio u stanu koji je iznajmljivao. Silno đubre i prljavština na sve strane, kupatilo da ti pozli... Međutim, oglasio se prozvani podstanar sa svojom stranom priče.

Podsetimo, na instagram stranici Serbialive_beograd objavlje ne su fotografije iz jednog stana u Beogradu a u opisu je napisano da je osoba koja je ostavila stan u haosu zapravo "prevarant" i da bi ljudi trebalo da ga se paze. Uz ovaj tekst objavljene su fotografije i snimci tog stana, kao i fotografije i lični podaci muškarca koji je za to okrivljen.

U pitanju je I. M. (46) iz Kruševca, koji je rekao da ga je jutros "dočekao haos" i da "nije mogao da dođe sebi kada je vido o čemu se radi", piše Blic.

"To nije stan u kome sam ja živeo"

On tvrdi da je žrtva zloupotrebe, da je zapravo on prevaren i da stan prikazan u video objavi uopšte nije taj u kome je on živeo.

- Radi se o potpuno suludoj stvari. Mislim da će ovde biti teških posledica. Ja sam tek kasnije video šta se dešava, nisam odmah uočio o čemu se tačno radi, tek pre nekih sat vremena video sve detaljno. Žrtva sam zloupotrebe - trvdi I. M.

Rekao nam je da se stan koji je iznajmio nalazi u zgradi kod hotela "Bali" na Ugrinovačkom putu, to mu je bilo blizu posla. Kaže i da je zabrinut za svoju budućnost, da mu je zbog ovoga ugrožen posao i egzistencija, ali da će se boriti da dokaže da je izigran i prevaren upravo on.

- Ja sam njoj sad poslao poruke i vidim da ne odgovara - tvrdi.

"Ja sam od nje trpeo torturu"

Pitali smo ga šta je moglo da dovede do ovakve situacije u kojoj se našao, jer je njegov pun identite objavljen na društvenim mrežama, na šta nam je rekao da ne zna šta bi mogao da bude razlog, ali da nije bio baš u dobrim odnosima sa B. S. koja mu je bila stanodavka.

Ima 7 stanova koje izdaje I. M. nam kaže kako B. S. ukupno izdaje čak sedam stanova. - Kada sam došao tu ona je bila skroz normalna, nisam mi slutio šta će se desti. Kako je vreme prolazilo od ostalih stanara sam čuo čudne priče o njoj i to mi je bilo sumnjivo. Sve sam to na kraju osetio na svojoj koži - tvrdi.

- Zaista ne znam. Već duže vreme gospođa i ja nismo u dobrim odnosima. Radi se o jednoj osobi od koje sam trpeo torturu. Ja sam toj osobi sve izmirio, izvršio sam sva plaćanja, i stan sam ostavio urednim. Danas će najverovatnije biti podneta krivična prijava, a sutra već tužba. Ja sam od jutros imao dosta poziva, zvali su me prijatelji i ljudi koji me znaju da me pitaju o čemu se radi - kaže on.

Ovaj podstanar nam je rekao da mu je B. S. preko poruke, a što tvrdi kao pravnik, nije u skladu sa ugovorom koji su imali, podigla kiriju sa 250 evra na 290 evra. Kaže da mu to nije bio problem, ali da mu nije pravo kako je to uradila.

- Ja tako nešto nisam ni očekivao, ali sada kada se to već desilo, sada ćemo lepo to da teramo do besvesti do kraja. A što se namaeštaja u stanu tiče, ja prepoznajem da garnitura na tom snimku nije ista. Na snimku nije stan u kom sam boravio - tvrdi i dodaje da je tužan zbog njegove porodice što ovo mora da proživljava.

"Zapamtićeš ti mene"

- Ja ima 46 godina, moje fotografije su objavljene, moji lični podaci zloupotrebljeni... Ja sad upravo spremam saopštenje za javnost. Ja sam porodičan čovek, meni su svakog vikenda supruga i dete tu - kaže.

On još tvrdi da kada je predao ključeve od stana, ostavio ga je čistog i urednog.

- Razgovarali smo, ja sam bio strpljiv, uvek sam birao reči, a ja sam taj koji je doživljavao pritiske, pozove u toku noći, slanje poruka... - tvrdi ovaj podstanar.

Prema njegovim rečima, od stanodavke je "konstantno trpeo pritiske", najviše oko novca i visine kirije, a jednom mu je, tvrdi, pretila rečime "zapamtićeš ti mene".

- Ja to nisam tada ozbiljno shvatio - kaže nam.

