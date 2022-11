3 DANA BEZ VODE OVAJ DEO BEOGRADA: U nekim delovima Vračara voda će biti zamućena

U nedelju, ponedeljak i utorak građani brojnih ulica na Starom gradu biće bez vode zbog radova na mreži.

JKP BVK saopštava i da će tokom četiri dana, od 14. do 18. novembra voda u pojednim ulicama na Vračaru biti zamućna zbog ispiranja vodovodne mreže.

Potrošači parnih strana ulica Zelenog venca i Brankove će u nedelju, 13. novembra, od 8 do 22 sata ostati bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, najavljeno je iz Javnog komunalnog preduzeća "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Takođe, zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u ovoj opštini, u utorak, 15. novembra, od 8 do 24 sata bez vode će biti potrošači u sledećim ulicama: Dobračinoj (od Cara Dušana do Dunavske), Skenderbegovoj (od Kapetan Mišine do Francuske), Gundulićev venac (od Kapetan Mišine do Žorža Klemansoa) i Dositejevoj (od Cara Dušana do Senjanina Ive). Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Ispiranje vodovodne mreže u opštini Vračar

Ekipe "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" izvodiće planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Vračar od 14. do 18. novembra. Povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 sati osetiće sledeći potrošači:

–14. i 15. novembra – u delu rejona oivičenom ulicama Kralja Milana, Kneza Miloša, Bulevarom kralja Aleksandra i Beogradskom;

– 15. i 16. novembra – u delu rejona oivičenom Beogradskom, Bulevarom kralja Aleksandra, Vojvode Šupljikca, Cara Nikolaja II i Makenzijevom;

– 16. i 17. novembra – u delu rejona oivičenom ulicama Maksima Gorkog, Južnim bulevarom, Grčića Milenka, Žičkom i Cara Nikola II;

– 17. i 18. novembra – u delu rejona oivičenom ulicama Makenzijevom, Maksima Gorkog, Južnim bulevarom i Bulevarom oslobođenja, te Južnim bulevarom sa pripadajućim ulicama (od Autokomande do Grčića Milenka).

Moguća zamućenja vode

U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode, tako da iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Ekipe „Beogradskog vodovoda” će se truditi da radove obave u što kraćem roku, saopštavaju.

Planirani radovi na ispiranju vodovodne mreže obezbediće da voda na česmama potrošača i dalje bude provereno dobrog kvaliteta.

Za sve dodatne informacije potrošači se mogu obratiti Kontakt centru „Beogradskog vodovoda i kanalizacije” na broj telefona 3606-606, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs .

(Kurir.rs)