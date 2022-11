ALEKSANDAR ŠAPIĆ O STAROM SAVSKOM MOSTU: Mene zanima novi most, ja se starim neću baviti

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je poručio "da Stari savski most nema nikakvu kulturno-istorijsku vrednost“, kao i da ga "ne zanima" šta će biti s tim mostom posle uklanjanja.

Šapić je za RTS u Beogradskoj hronici povodom odluke o rušenju tog mosta i gradnji novog, rekao da, što se tiče gradskih vlasti, „ne zna od koga zavisi“ kakva će biti sudbina starog mosta ako bude uklonjen.

Na pitanje voditeljke RTS šta će se desiti sa Starim savskim mostom jer Beograđane to zanima, Šapić je izjavio da ga stari most ne zanima , već novi čija se izgradnja planira na istom mestu.

- Ne znam, ne interesuje me. Mene zanima novi most. Ja se starim mostom neću baviti. Možemo neki eksponat da stavimo pored, mislim da treba tom čoveku učitelju Miladinu Zariću koji je obezbedio da Beograd tada ima most da podignemo spomenik da mu se nekako odužimo, ali da se bavim nacističkim mostom koji nema nikakvu kulturološku ni istorijsku vrednost, neću - rekao je Šapić.

Stari Savski most je najmanji most u Beogradu. Ima po jednu kolovoznu traku u svakom smeru i koriste ga drumska vozila i tramvaji. Dugačak je 430 metara, a raspon između dva glavna stuba je 157 metara.

Sagrađen za vreme okupacije tokom 1942. godine, jer je tada jedini most preko reke Save (most kralja Aleksandra) bio srušen. Most je od miniranja, od strane nemačkih nacista, 20. oktobra 1944. godine spasio beogradski učitelj Miladin Zarić.

Za vreme Drugog svetskog rata nacistički vojnici su ovaj most zvali Most Princa Eugena, a nakon rata ga je lokalno stanovništvo zvalo Nemački most. Vremenom su se oba naziva prestala koristiti. Tramvajske šine na mostu su postavljene 1984. u sklopu izgradnje tramvajske pruge do Bloka 45 na Novom Beogradu.

Most je više puta obnavljan, a poslednji put 2007. i 2008. godine, kada su proširene kolovozne trake na mostu i na prilazima da bi se povećala protočnost saobraćaja čime je, po procenama, kapacitet mosta udvostručen na oko 30.000 vozila dnevno.

