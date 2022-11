KOŠAVA MOŽE BITI OPASNA PO ŽIVOT: Evo zašto treba da izbegavate ŠETNJU BEOGRADOM. Za ova vozila jak vetar je KRAJNJE RIZIČAN!

Snažna košava danas u Beogradu dostizala je udare koji su premašili 100 kilometara na sat. Građanima se savetuje da tokom olujnih dana izbegavaju izlazak na ulice, odnosno šetnje. To, naime može da bude krajnje opasno, jer su brojne fasade po Beogradu dotrajale, a potrebno je da malo "jače dune" pa da otpadne malter, pa i limeni delovi krovova.

Posebne muke tokom ovih olujnih dana imaće vozači. I to najviše kamiondžije, biciklisti i motociklisti, ali i čamdžije.

Kada jaki udari vozilo sa boka predstavljaju i najveću opasnost. Naravno, retke su oluje koje mogu da obore kamion, kao što je to bio slučaj u Šopiću 2014. godine - kada je kroz ovo selo protutnjala pijavica. Ipak, jaki udari košave svakako ugrožavaju stabilnost vozila, pa time i upravljanje.

foto: Rina.rs

- Najveći problem imaju vozila koja zbog svog oblika najviše pružaju otpor vetru, dakle, kamioni, pogotovo oni sa poluprikolicom i ceradom. To stvara probleme i dvotočkašima, manja je stabilnost usled bočnih udara vetra, a biciklistima je problem i čeoni udar - kaže Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.

Takođe, poznato je da je bočni vetar opasan čak i za automobile, a tokom snažnih udara može da odbaci vozilo i do metra dužine. Zato se savetuje vozačima da smanje brzinu pri prelasku delova na kojima su znaci vetra.

Savet za kamiondžije je, stoga, da budu oprezni i smanje brzinu kada narednih dana budu prolazili kroz "košavsko područje".

Takođe je manje poznato da je plovidba Dunavom je zabranjena na delu gde košava duva 50 kilometara na sat, a to je oko 15 metara u sekundi i svako ko se odvaži da zaplovi u talase na pragu Đerdapskog jezera to radi na sopstvenu odgovornost. Od Rama do Golupca je najopasnije, a već u Đerdapskoj klisuri nema košave.

(Kurir.rs)