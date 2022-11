DIVLJE SVINJE SE OPET ŠETAJU PO BEOGRADU: Postoje dva razloga zbog kog su došle u civilizaciju! EVO ŠTA DA RADITE AKO IH VIDITE

Krdo divljih svinja prepalo je u utorak uveče šetače na Zemunskom keju. - Četiri divlje svinje bauljale su po parku. Delovale su unezvereno. Verovatno su izašle iz reke - naveo je čitalac koji nam je poslao fotografiju.

Divlje svinje inače nisu retkost na Novom Beogradu i u Zemunu. Njihovo najbliže stanište u prestonici je na Velikom ratnom ostrvu, odakle su verovatno i sada došle, kaže za Kurir Bratislav Ćirković, predsednik Lovačkog saveza Srbije.

- U ovom periodu desi se da one nemaju dosta hrane, pa zato preplivaju reku. A možda su došle jer je veliki vodostaj, pa im se smanjilo ostrvo i potisnulo ih, te su morale da izađu. One nisu opasne po ljude, ali im ne treba prilaziti. U normalnim uslovima, vreme parenja im je novembar i decembar, a prase se u martu. Ipak, možda neka jedinka i sad ima prasiće, to se dešava kad imaju hrane i topla je zima. Nikako ne treba uzimati životinji okot i dirati ih - rekao je i dodao da se ove životinje uvek kreću u čoporima.

Navodi, mogu da naprave štetu i unište travnjake jer tragaju za bubama i crvima koji su im omiljena hrana.

Ako vidite divlju svinju - Ne prilazite joj - Ne dirajte joj mladunce - Pozovite Lovačko udruženje "Zemun"

Ako neko vidi divlju svinju, trebalo bi da o tome obavesti Lovačko udruženje "Zemun", koje je zaduženo za taj rejon. Ćirković kaže da, osim divljih svinja, i lisice dolaze mnogo blizu čoveku.

- Lisice sve češće prilaze domaćinstvima. I one rovare u potrazi za hranom po kontejnerima, baš kao i pacovi. Svaštojedi su.

