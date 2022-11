Stanovanje sa dušom

U savremenom ubrzanom životnom stilu, naročito u prestonici, malo vremena preostaje za iskustva, događaje, stvari za koje kažimo da ih radimo onako – za svoju dušu. Čeznemo za njima, maštamo o njima, pričamo o njima, a ipak nastavljamo po starom. Vremena nikada dovoljno, tj. nikako da ga izdvojimo za ono što hrani naše duše.

A šta ako bismo priču potpuno preokrenuli i upravo u svoje prioritete i temelje svakodnevnog života i stanovanja postavili upravo ono što bismo nazvali život koji ima dušu?

Možda zvuči kao bajka, ali uskoro može da postane nečija svakodnevica.

Upravo su tako razmišljali vizionari iz kompanije BDS PROPERTIES, koja je članica BDS grupe zajedno sa kompanijama Sport Vision, Sport Time, Remiks, Logistar, Bds Asia i Planeta Sport.

Sa velikim međunarodnim iskustvom od skoro tri decenije, BDS grupa u svim segmentima svog poslovanja prateći savremene svetske trendove, aktivno pomera granice i očekivanja svojih korisnika.

Stavljajući u fokus sve prednosti koje Novi Beograd može da pruži, kao grad u gradu, aktivan i živ, koji od svog nastanka nije prestao da se menja i bude poseban, drugačiji i koji se odavno odvojio od toga da bude nazivan samo spavaonicom Beograda, BDS Properties je odlučio da da šansu kreativnim ljudima iz arhitektonske struke. Postavljen je svojevrstan izazov u vidu konkursa za arhitektonske biroe donese odgovore na ovo tako važno pitanje svakodnevice - kako da živimo život sa dušom? Kako da to bude utkano u naš svaki dan, a ne samo nešto o čemu ćemo maštati. Na konkurs se prijavilo jedanaest projekata koji su svi, na svoj način, obradili i materijalizovali ideju stanovanja sa dušom. Izabran je onaj koji je najviše odgovarao viziji BDS Properties i nakon odabira projekat je razrađen do perfekcije.

foto: Promo

Projekat je uneo dušu u srce Novog Beograda i zato je sa ponosom autora dobio ime -

SOUL 64. Kompleks omogućava humanije okruženje, komfor prožet svim elementima koje savremena, urbana filozofija života podrazumeva. SOUL 64 je potpuno drugačiji od svih stambenih projekata do sad jer život sa dušom traži harmoniju, a uživanje u životu ne trpi kompromise i odricanja. O svemu tome se vodilo računa i brižljivo je planiran svaki segment ovog stambenog projekta koji je složio sve kockice.

Ono što je specifičnost kompleksa SOUL 64 je što u samom naselju nema saobraćaja i zato je mirno, bezbedno i tiho i to je jedan od razloga koji ga čini pravim mestom za život. I sve je blizu – sedam minuta šetnje do Save, do tržnog centra četiri minuta, centar grada je na deset minuta vožnje, poslovni centri udaljen dva i tri minuta šetnje. Tri osnovne škole, jedna srednja i dve zdravstvene ustanove se nalaze neposrednoj blizini, a predškolska ustanova u samom kompleksu. Brz i efikasan izlaz na autoput.

SOUL 64 je prva prava rezidencijalna zona na Novom Beogradu. Vi i vaša porodica možete ovde da živite život sa dušom. 16. decembra će početi prodaja stanova u ovom posebnom kompleksu, a do tada se registrujte na SOUL 64.

Promo tekst