NI VODE, NI VE-CEA: Vozači GSP na okretnicama nemaju ništa, a zamislite ko vozi liniju od Novog Beograda do Resnika

BEOGRAD - Vozači na gradskim linijama u Beogradu bez mesta za toalet i odmor, kako je na najdužim trasama

U Beogradu skoro 40 odsto linija gradskog prevoza na okretnicama nema toalet ni mesto gde bi se vozači osvežili i odmorili. Nije ni čudo što je najava u medijima da će na svim okretnicama biti tako zabrinula vozače gradskog prevoza. Zamislite kako je onima kojima je početna stanica na Novom Beogradu, a poslednja u Resniku.

Okretnica linije 26 na Droćolu. Vozač Miroslav Milošević svojih nekoliko minuta odmora provodi u kabini jer drugu opciju nema. Čak ni kad mora u toalet. Nekada ih je bilo u kućicama za otpravnike, ali ni tih kućica nema na svim okretnicama. Za čašu toplog čaja, kafe, da se malo ugreju, vozači se snalaze po okolnim prodavnicama, kafićima ili pekarama, ako im trgovci dozvole, objavio je RTS.

"Nema više ni ve-ce, ni voda ništa. Ovde nema ni kladionica, nema ni gore tamo, ništa nema", kaže vozač Miroslav Milošević.

Njegov kolega Petar Grabljić kaže da je čuo pre tri dana od otpravnika da će ta otpravnička kućica iz koje se kontroliše saobraćaj da bude ukinuta kao što je ukinuto na još par mesta u Beogradu.

Srećni su bili oni koji su vozili na liniji sa otpravničkom kućicom. Njih je oko 60 odsto. Ostalima nije lako. Pogotovo na dužim autobuskim linijama, kao što je 94-orka koja saobraća od Novog Beograda do Resnika. Ponekad su i dva sata za volanom. Niti gde da se osveže, niti da sačekaju predaju smene. Ali nisu otpravničke kućice važne samo njima, kažu vozači. Bitne su i putnicima zbog reda vožnje.

Otpravnika više nema ni kod Cvetkove pijace na okretnici autobuske linije 309 do Kaluđerice. Tamo gde ih nema, uputstva o redu vožnje vozači dobijaju preko uređaja u kabini. Grabljić napominje da je vrlo loša konekcija, ne možete sada da pozovete direktno službu pri gradu koja direktno prati vozilo i vozača i znaju šta radite u kom momentu i koliko ste se zadržali gde.

"Značilo bi kada otpravnik koji zna da radi pošalje vozača, mada sada i ovi to rade porukom, ali to je kasno, dok oni vide to, bolje kad je otpravnik, on raspodeli na interval i to je to", kaže vozač Miroslav Milošević.

U GSP-u je angažovano 130 otpravnika, dok je autobuskih okretnica u gradu 150. Iz Skupštine grada kažu da neće svi otpravnici biti ukinuti, već da su neke sa terminusa Cvetkova pijace i Braće Jerković samo premestili na Banjicu i u Železnik, kako bi te linije bile efikasnije.

Kurir.rs/RTS/Vladimir Ćatić