KOLAPS U BEOGRADU! Kiša paralisala grad, ljudi izlaze iz autobusa i nastavlju peške! FOTO

"I četvrtkom, ne samo petkom, špic u Beogradu počinje ranije", govore taksisti. U ovoj proceni nisu pogrešili, jedino što svaki dan počinje da liči na četvrtak ili petak - gužve su velike gde god da kreneše, a tek postaje pakleno kada se u sve umeša loše, hladno i kišno vreme kao što je upravo.

foto: Printscreen/Naxi Kamere

Centralne beogradske ulice i ključna saobraćajna čvorišta, kao što su mostovi, gotovo potpuno su zakrčeni. Kao i svakog dana Brankov most, Gazela, Pančevački most i Most na Adi su u kolapsu. Gužva na Brankovom mostu intenzivna je u smeru ka centru grada, dok je u pravcu Novog Beograda saobraćaj relativno funkcioniše, a na Pančevačkom mostu kolaps je u smeru ka gradu.

foto: Printscreen/Naxi Kamere

Auto-put kroz Novi Beograd u kolapsu je u oba smera, a gužva se dlaje nastavlja kod Mostarske petlje i izlaza sa mosta na Adi prema Topčideru gde je takođe kolaps.

foto: Printscreen/Naxi Kamere

Vozila GSP zbog ogromne gužve mile u Bulevaru Mihajla Pupina kod Palate Srbija, a na snimcima koje smo dobili sa terena vidi se da vozačima nije preostalo ništa nego da ljude puste iz prevoza da idu pešaka!

foto: Printscreen/Naxi Kamere

Kolaps je i na autokomandi kod "Franša", a kod Beogradskog sajma saobraćaj je usporen u smeru ka centru grada.U Bulevaru kralja Aleksandra od skretanja za Mali Mokri Lug do skretanja za Mirjevo kod obilaznice kod "Hotela 1000 Ruža" - saobraćaj je u kolapsu u oba smera!

