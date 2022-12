POŠTENJAČINA! Čistač ulica Amet dnevno nađe bar jedan novčanik i lično odmah traži vlasnika da mu ga vrati

Svako ko je barem jednom u centru Beograda ostao bez novčanika i dokumenata vrlo verovatno zna za ime Ameta Huseinovskog (63), radnika JKP „Gradska čistoća“. Ovaj čovek, koji je već pred penzijom, održava higijenu opštine Stari grad i gotovo svakodnevno pronalazi nečije lične stvari.

- U „Gradskoj čistoći“ radim već 18 godina. Gotovo svakodnevno ili svaki drugi dan u kanti ili kontejneru pronađem neki novčanik s dokumentima. Uvek se trudim da odmah nađem onoga ko ih je izgubio, da ne mora da vadi nova dokumenta, skupo je to. Treba dosta vremena i para da se izvade nova dokumenta, pa se zato trudim da svakome vratim stvari čim ih nađem - priča on. Objasnio nam je kako reaguje u takvim situacijama.

Princip pronalazača

- Kad nađem novčanik, odmah pogledam da li ima dokumenta i možda neki broj telefona. Broj može mnogo da mi olakša da nađem vlasnika. Ako ga nema, onda zovem 11811 i tražim informacije ako imam bar ime, da zovem tog ko je izgubio dokumenta. Ako tu ne uspem, a u novčaniku je kartica od banke, onda zovem banku, pa banka nađe vlasnika, njemu da moj broj, on me pozove, nađemo se i vratim mu dokumenta - priča Huseinovski.

Ističe da su svi u tim situacijama prema njemu krajnje ljubazni.

- Dok tražim vlasnika, stvari budu kod mene, a posle smene ih ostavljam u baraci u kojoj se presvlačimo. Ali uglavnom ljudi dođu odmah, posle pola sata, sat. Čim im dam dokumenta, zahvale mi se, svi budu oduševljeni. Mnogo im to znači. Najčešće ponude da mi kupe neku čokoladu, sok, kafu, da me počaste. Novac ne smemo da uzimamo, ali čokoladica, na primer, nije zabranjena. A ljudi su baš ljubazni - kaže on.

Priseća se nekoliko situacija kada je pronašao ljudima stvari.

foto: Nenad Kostić

Aktivan na društvenim mrežama Oglašava se i na grupama za izgubljeno - nađeno Iako je pred penzijom, Amet se služi i društvenim mrežama. Ukoliko se nekad desi da preko banke ili dokumenata ne uspe da pronađe vlasnika novčanika, on objavi fotografije na grupama na Fejsbuku koje su posvećene izgubljenim i nađenim stvarima: - Kad objavim u grupi da su nađena dokumenta i slikam ih, ja ostavim i svoj broj telefona. Desi se da nekad ljudi vide svoja dokumenta i tamo, pa me pozovu.

Slučajevi za pamćenje

- Jednom sam pronašao pasoš stranca koji radi u Beogradu. Dok sam za njim tragao, on je već u ambasadi prijavio da je izgubio dokument. U ambasadi su mu dali moj kontakt jer smo već iskomunicirali, i on je odmah došao da ga uzme. Bio je mnogo srećan, video sam da mu je to mnogo značilo - priča Amet.

Seća se i da je jednom momku ispao mobilni kad je ulazio u taksi, i dok je on to shvatio i snašao se da s drugog aparata pozove svoj broj, Amet je već naišao na izgubljeni mobilni.

- Našao sam na zemlji telefon, počeo je da zvoni. Čovek me je pitao ko je, ja sam rekao da sam radnik „Čistoće“ i da sam našao njegov telefon. Rekao sam mu gde sam i on je odmah dojurio. Uzeo je telefon, oduševio se kad je video da sam mu ga vratio. A meni se to prosto podrazumeva... - ističe Amet.

Dodaje da u kantama osim novčanika pronalazi i ključeve, a nekad i mobilne telefone. Potrudi se da što pre pronađe vlasnika. Ako u tome ne uspe, on preda predmet svojim nadređenima u nadi da će vlasnici već nekako pronaći put do njih. Kaže, ljudi uglavnom misle da su novčanik izgubili, ali najčešće oni budu žrtve džeparoša, koji novčanike bacaju u kante.

Suzana Trajković