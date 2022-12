DRUGA PRILIKA SE NE DOBIJA ČESTO

Koliko smo suštinski željni iskustava, stvari, događaja koji su svojevrsna hrana za našu dušu, potvrđuje stambeni kompleks za stanovanje sa dušom – SOUL 64, svojim konceptom i nastankom same ideje kao i načinom kako se razvija, izgrađuje i priprema za svoje buduće stanare.

Polovinom decembra, tačnije 16. ukazala se prva prilika da do svog doma sa dušom dođu njegovi prvi vlasnici. Tog prodajnog dana, kada je izbor bio najveći, interesovanje za stanove je prevazišlo sva očekivanja, pa su i oni koji su bili spremni na veliku i možda jednu od najboljih investicija u svom životu, tog dana propustili priliku da uskoro njihovo stanovanje bude onakvo kakvim su ga oduvek zamišljali – sa dušom.

foto: Promo

Zato je investitor, kompanija BDS Properties doneo odluku da pred sam kraj ove zahtevne, ali u kreativnom smislu plodonosne godine, bar kad je u pitanju sektor građevinarstva, pruži još jednu priliku onima koji nisu imali dovoljno sreće ili nisu bili dovoljno brzi i odlučni da 16. decembra ,,ugrabe’’ svoju šansu za stanovanje sa dušom.

U duhu praznika, kada se ispunjavaju želje, neke prilike neće ostati propuštene jer će 28.12. biti na raspolaganju za prodaju još jedan broj stanova u fantastičnom i jedinstvenom SOUL 64. Ne dobijaju se često druge šanse, ali sve ono što nosi epitet sa dušom, u ovom slučaju iz važnih razloga, ima empatiju i razumevanje, pa će zato i budući stanari ovog ,,grada u gradu’’ na Novom Beogradu, dobiti tu svoju drugu priliku da mirni i zadovoljni uđu u novu godinu, svesni činjenice da su napravili prave odluke za sebe i svoje porodice.

Podsetimo se samo, SOUL 64 stambeni kompleks će biti mirno naselje, ugodno za život pre svega jer unutar njega neće biti saobraćaja, ali upravo i zbog fantastične pozicije. Za svega nekoliko minuta hoda, stanovnici ovog unikatnog naselja će moći da stignu do svih važnih poslovnih objekata, škola i tržnih centara, do reke, do ambulante. Unutar samog naselja će se nalaziti pravi park koji će pružiti takođe osećaj mira i mogućnost da se odvojeni od briga, sami ili u šetnji sa kućnim ljubimcima, stanari SOUL 64 povežu sa prirodom i svojom dušom.

Stanovi raspoređeni u lamelama sa spoljne strane fasadom će se uklapati u novobeogradski šarm, dok će unutrašnje zgrade imati svoju jedinstvenu arhitekturu. Svi stanovi će zadovoljavati standard da nema pola sobe, pola kvadrata tj. sve je celovito i potpuno. Materijali korišteni za gradnju su prirodni, a vodilo se računa i o svim detaljima pa su sve spoljne jedinice klima uređaja da ne bi narušavale estetiku fasada, smeštene na krovu i praktično se uopšte ne vide.

Unutar samog naselja postojaće prodajni centar, a optimalan broj lokala kojim će dugoročno upravljati investitor, i koji će tako moći jednostavno i lako da kontroliše i održiznam kvalitet izbora proizvoda i usluga neophodnih za svakodnevno funkcionisanje stanara SOUL64.

Pripremite se za drugu šansu i za veliki dan, 28. decembar kada i vi možete postati vlasnik i budući stanar ovog stambenog kompleksa potpuno drugačijeg od svih do sad. Jer SOUL64 nam je svima potreban. A vi ste dobili poziv da u prodajnom salonu BDS Properties u Uroša Martinovića 14, pred sam kraj 2022. godine, 28. decembra poklonite nešto sebi, baš onako - za svoju dušu.

Promo