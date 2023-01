NE TRAŽIM KIRIJU! USTUPAM NA KORIŠĆENJE 3-SOBAN NAMEŠTEN STAN U NOVOM BEOGRADU: Gore mreže zbog ovog oglasa, čita se i po dvaput!

Želeo bih samo da skinem sebi tu finansijsku obavezu sa vrata, i to je to, kaže student ne krijući da ima i začkoljica

BEOGRAD - Cene stanova su u Srbiji poslednjih meseci drastično skočile, što se tiče kupovine, ali i iznajmljivanja istih. Zbog toga je oglas, koji je jedan mladi student postavio na Reddit-u, za kratko vreme postao viralan.

Student je, naime, odlučio da svoj stan na Novom Beogradu ustupi ugroženom pojedincu ili porodici. Ali, ima jedan mala začkoljica.

Evo i oglasa u nastavku pa svako može da prosudi da li bi tu i živeo.

- Ustupam na korišćenje prihvatljivo namešten trosoban stan na Novom Beogradu socijalno ugroženoj porodici ili pojedincu. Ne tražim kiriju, samo da se plaćaju računi i porezi, i da se stan ne uništava. Začkoljica postoji, i to velika, ali nije nepremostiva.

Stan je pripadao pokojnim roditeljima mog oca, koji su isti želeli da ostave meni. Moj otac i stric su time zgroženi, i žele da urade sve što mogu da mi zbog toga zagorčaju život. Njih dvojica su demantovala dedin testament, i sad su pokrenuli parnicu protiv mene oko podele imovine. Po svemu sudeći, ćeraćemo se još dugo, prenosi Telegraf.

Ocu nije do para, samo smatra da sam ja zločinac koga treba kažnjavati i uništavati. Duga priča. On bi rado ostavio neplaćene račune za taj stan, rado bi pustio da ga odnesu izvršitelji. Stric je ljotićevska propalica kojoj je d*** zinulo za parama, jer sa svojih 60 i kusur godina nije ništa zaradio, njemu je do para, i on nema od čega da plaća račune. Ja ih plaćam od nekih para koje mi je deda poklonio za života, jer još uvek studiram.

Želeo bih samo da skinem sebi tu finansijsku obavezu sa vrata, i to je to.

Problem je u tome što moj otac ima primerak ključa, i što očajnički želi da ja sve plaćam za stan, tako da će on sigurno saznati i praviti probleme svakome ko u stan uđe i krene da plaća umestno mene. On se pak izjašnjava kao nekakav levičar, tako da bi mu verovatno bilo teško da se ponaša do kraja demonski prema nekome kome je zaista teško i kome treba stan. Na kraju krajeva, možete i da ga lažete da ste skroz na njegovoj strani i da ćete odbiti da plaćate račune. Molite ga za vreme da nađete neki drugi stan, da vas ne tera na ulicu. Vrlo verovatno da će vam to poći za rukom barem nekoliko meseci.

Nešto sam nudio nekim drugarima i drugarima od drugara, ali su svi izvodili besne gliste i nećkali se, pa sam ih oterao u k****. Javite mi se preko direktnih poruka na reditu ako ste zainteresovani.

Čak i sa svim novim poskupljenjima, sumnjam da to može da izađe više od 20.000 mesečno, i to sa ozbiljnim korišćenjem struje i sa uračunatim porezom. Stan ima centralno grejanje - navodi se u oglasu.

