NEČUVEN LOPOVLUK TAKSISTE KOD SKADARLIJE: Bahati vozač nije palio taksimetar, evo kako je hteo da KRATKU VOŽNJU NAPLATI 1.500 DIN!

Pojedini taksisti u Srbiji toliko su drski i bahati da neće da upale taksimetar, već cenu kažu unapred!

Jedna devojka je podelila neprijatnost koju je pre nekoliko dana doživela od strane jednog beogradskog taksiste.

- Sinoć mi je trebao prevoz od Skadarlije do Bogoslovije, ušla sam u taksi i taksista (verovatno misleći da sam pijana) rekao mi je da će me to koštati 1.500 dinara jer su poskupeli, kada sam rekla da znam i da sam se pre tri dana vozila istom rutom ispalo me je oko 800 dinara - napisala je ova devojka na Instagram stranici Serbia live Beograd.

Devojka optužuje taksistu foto: Printscreen Instagram serbialive_beograd

Ona je dodala da je taksista samo pogledao i rekao da će vožnja koštati onoliko koliko je on rekao.

- Rekla sam "U redu samo vi uključite taksimetar pa koliko bude bilo na kraju ja ću platiti", drsko i bezobrazno mi je rekao da će mi ili naplatiti koliko je on rekao ili da izađem na kišu da se smrzavam i da nađem neki drugi taksi - navodi se u njenoj objavi.

Devojka je na kraju rešila da izađe iz taksija.

- Naravno da sam izašla jer takav bezobrazluk i lopovluk još nisam doživela. Ljudi pazite se ovakvih prevara, a izuzetno su česte - upozorila je ona.

