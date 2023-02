ŠAPIĆ SAOPŠTIO: Beogradski zoološki vrt se zvanično seli! Ovo je nova lokacija! Gradonačelnik obrazložio i razloge

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić saopšto je danas da se beogradski Zoološki vrt izmešta na novu lokaciju i to na Adu ciganliju, tačnije - Adu safari.

- Zoo vrt je često bio tema, zbog uslova u kojima žive životinje a i zbog kulturnog dobra Kalemegdana. Bilo je predloga ranije, čak je i Vuk Bojović imao ideju o izmeštanju na Ratno ostrvo, ali se ispostavilo da nije bilo izvodljivo zbog čestih poplava na ostrvu. Bio je predlog za Krnjaču i Surčin. Periferija nije dobar predlog. Javlja se problem, kako naći u urbnom delu grada mesto gde će se životinje osećati sigurno. Razmišljali smo da Zoo vrt ne bude daleko od grada, da zadrži sredinu iz koje su došle, a to je priroda. Najbolje mesto je Ada Safari - saopštio je Šapić.

foto: Zorana Jevtić

Obrazložio je i razloge za takvu odluku.

- Ima puno drveća, reka, u centru grada smo. Duplo je veći prostor od postojećeg. Ovde ima 14 hektara, kako smo i planirali. Smatramo da je to od svih najbolje rešenje. Ovde je ta tišina, mir, nešto čime bismo mogli da budemo ponosni. Ako uspemo u tome - kazao je Šapić na konferenciji za novinare.

Ipak, ima i dosta stvari koje treba rešiti, pre nego što Zoološki vrt osvane na Adi safari.

- Naravno, ovde ima naselja, oko 250 porodica. Oni neće ostati bez krova nad glavom, obezbedićemo im ono što im zakonom sleduje. Već smo ušli u razgovore sa njima. Paralelno ćemo gledati da iskoristimo plan usvojen pre više od 10 godina, a to je Savska žičara od Delta sitija do Košutnjaka. Ovo je velika stvar Pesačko-biciklistički most, treba nam oko godinu dana da se izvedu radovi. A žičara je jednostavnija, nije velika trasa treba samo da se pređe reka - kazao je Šapić.

- Ljudi koji žive ovde imaju pravni osnov, neće ostati bez ičega. Kad oni budu znali gde idu, onda možemo da počnemo s projektom. Zoo vrt zaslužuje da se nađe u pravim uslovima, a i Kalemegdanska tvrđava koja će biti istorijsko kulturno dobro. Imaćemo zoološki vrt u centru grada, ali u boljim uslovima - uverava gradonačelnik.

Kada se očekuje novi Zoološki vrt?

- Ne bih licitirao sa terminima. Ne znamo koliko će trajati pregovori, samo izmeštanje životinja. Nemamo to iskustvo. Najvažnije je da je doneta politička odluka da se to reši i da smo našli odgovarajuću lokaciju - kaže Šapić.

(Kurir.rs/Nova)