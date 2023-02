"BIO SAM ŠOKIRAN!" Hrvat došao u Beograd, pa se zbog jedne stvari zgranuo! Srbi mu odmah odrusili: Ustajemo besni!

Mladić iz Hrvatske bio je iznenađen kada je došao u Beograd i u ranim jutarnjim časovima nije mogao da nađe mesto gde da popije kafu, što ga je jako začudilo,a o tome je pisao i na društvenim mrežama.

Neimenovani korisnik Redita iz Hrvatske, oglasio se pitanjem kako to da u Beogradu nema gde da se popije kafa uz izlazak sunca. Kako je napisao, prošao je veći deo grada tražeći lokal koji radi, ali nije imao sreće, te je na kraju morao da sedne u jednu kafeteriju u samom centru grada, ali već u vreme kada se sve otvara i radi. Kako je naveo, u Zagrebu uvek postoje mesta gde se u šest sati ujutru može popiti kafa.

foto: Stefan Stojanović

"Pozdrav susedi, prošle nedelje sam prolazio kroz Beograd, stigao sam u Beograd u 6 ujutro i mislio top, sešću na kafu i gledati izlazak sunca nad Kalemegdanom. Na moje čuđenje tamo nijedan kafić nije radio, ali dobro pa mora biti neki tu u centru. Hodao sam sat i po, prošao Knez Mihailovu, prošao Trg republike, Skadarliju, kvart ispod nje, došao skoro do Vračara, krenuo se vraćati natrag prema centru i na kraju popio kafu u kafiteriji kod sedišta vaše pošte.

foto: screenshot

Kako to da nema nigde kafa da se popije, čak sam pitao po pekarama, niko me nije znao upititi. U Zagrebu svaki dan nedeljama su u svakom kvartu ima bar jedan kafić da se popije kafa pre jutranje smene i budu krcati od 6 ujutro. Jel to kod vas jednostavno nije fenomen, jel se kafa jedino pije kući? Moram priznati da sam bio šokiran", napisao je on.

Ubrzo su nastupili odgovori u kojem su korisnici Redita iz Srbije, koji su pokušali da objasne da ovde većina onih koji ujutru idu na posao ili fakultet, kafu piju pre izlaska iz kuće, piše Blic.

"Zapadni sistem ispijanja kafe u prolazu iz plastične čaše ne prolazi u Srbiji", glasio je šaljivi odgovor jednog od reditora iz naše zemlje.

foto: Stefan Stojanović

Sledeći je bio nešto konkretniji u objašnjavanju, te je rekao da smo u šest ujutru "besni" što moramo da radimo.

"E hvala, mi ga živimo u Beogradu ali ne baš u šest ujutru, jedan od razloga je i što ustajemo besni što moramo da radimo", napisao je on.

Da je ustajanje glavni problem zbog čega možda nema otvorenih lokala tako rano, bio je još jedan od odgovora.

"Pa ono brate zamisli tu izmučenu dušu koja mora da ustane u 4 ujutru da dođe na posao i tebi skuva kafu u 6 ujutru. Naše gledanje u sunce u 6 ujutru uz kaficu za nekog znači ustajanje u 4,5 ujutru da stigne na posao. Svakog dana", glasilo je mišljenje ovog Srbina.

Na kraju rešenje, odnosno, otkriće gde se može popiti kafa tako rano, stigla je od reditora iz naše zemlje.

"U šest samo kafa za poneti iz obližnje pekare. Za kafiće je rano, obično rade od osam. Kao što je neko iznad napisao, tu prvu kafu obicno pijemo kod kuće pre posla. Ako ne radis svakako spavaš duže", napisao je on.

(Kurir.rs/Blic)