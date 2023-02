GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Na Kalemegdanu neće biti gradnje nakon preseljenja zoo-vrta, stekao se uslov da se nađe pod zaštitom UNESKA

Na Kalemegdanu se naravno ništa neće graditi posle preseljenja Zoološkog vrta i zaista ne mogu da verujem da nekome takve gluposti mogu da padnu na pamet i da takve neistine plasira u javnost.

Ovo je poručio gradonaćelnik Beograd Aleksandar Šapić, reagujući na pojedine navode u javnosti posle informacije o preseljenju Zoološkog vrta.

"Naprotiv, time se upravo stiče prvi uslov da se Kalemegdan kao naše kulturno dobro nađe na pod zaštitom Uneska što do sada nije moglo da se desi dok se tu nalazi zoo-vrt. To treba da bude mesto gde će ljudi da uživaju u našoj istoriji i prirodi, rekao je Šapić.

On je gostujući na TV Una naglasio da će Kalemegdan biti sigurniji i mirniji.

- Pokušaćemo da ispunimo sve uslove koje Unesko traži, da se zidine konzerviraju i da onda Kalemegdan kao možda naše najveće kulturno dobro bude na mestu koje mu kulturološki i pripada – rekao je Šapić.

Prema njegovim rečima, preseljenje zoo-vrta traži i rešenje za ljude koji u delu Ade Ciganlije žive već dugi niz godina.

- Potrebno je raseliti polulegalno naselje jer Grad te ljude neće ostaviti na ulici, naći će im odgovarajući smeštaj na osnovu zakona. Životinjama će sigurno na novoj lokaciji, Adi Safari, da bude bolje jer će biti u prirodnom okruženju i na duplo većem prostoru nego do sada. Bitno je i da se uspostave alternativni načini prelaska na Adu Ciganliju ne samo zbog Zoološkog vrta već i zbog same Ade koja je već sada postala mesto koje vikendima posećuje i do 200 hiljada ljudi. Imamo samo jedno usko grlo kako ljudi do tamo stižu. Zato smo ponovo aktivirali priču pešačko- biciklističkog mosta, a odluka o tome naći će se na predstojećoj sednici Skupštine grada. Posle toga krenućemo u njegovo projektovanje, a ako sve bude teklo po planu do kraja 2025. godine imaćemo most od Novog Beograda do Ade Ciganlije – rekao je gradonačelnik. On je najavio da će se pred odbornicima gradskog parlamenta na predstojećoj sednici naći promena plana detaljne regulacije Bulevara kralja Aleksandra, koja omogućava da se nastavi sa njegovom rekonstrukcijom posle čega će ova značajna saobraćajnica imati bolji protok saobraćaja.

- Bulevar će do Ustaničke ulice da izgleda identično. Planom detaljne regulacije, koji je donet 2009. godine, tramvaj bi trebalo da ide od Ustaničke ka Smederevskom putu. Iz tog razloga nikada se nije ušlo u dalju rekonstrukciju Bulevara jer bi trebalo da se sruši veliki broj kuća. Ukidanjem tramvaja na tom delu omogućujemo da se Bulevar širi sa po dve trake u oba smera, a da se paralelno uredi deo između Ustaničke ulice i Cvetkove pijace na isti način kako je uraćen ostali deo Bulevara do Cvetkove pijace, s tramvajem u sredini. Izmenom plana tramvaj ide do Ustaničke gde se okreće, a dalje ide autobus. Na taj način protok saobraćaja će se poboljšati, a svi građani tog dela grada imaće širok bulevar koji će smanjiti gužve – precizirao je gradonačelnik.

(Kurir.rs)