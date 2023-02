GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Planirano je uređenje na desetine parkova za pse u Beogradu

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je danas da je pet park u Bloku 24, na Novom Beogradu, među prvim parkovima koji su izgrađeni u njegovom mandatu, a da se u narednih nekoliko godina planira izgradnja još desetak.

Šapić je prilikom obilaska tog pet parka rekao da je namera gradske vlasti da se što više takvih površina otvori, bilo da je u pitanju ograđivanje već postojećih parkova ili uređenje novih, "sa više ili manje rekvizita" da bi građani koji imaju pse dobili prostor samo za njih.

Naveo je da su u sredinama gde postoje pet parkovi oni uvek puni, jer predstavljaju "bezbedniji i humaniji prostor" za životinje.

On je na pitanje kada će građanima biti dostupna ranije najavljena usluga broja za objedinjene informacije o radu gradskih službi - 11011, rekao da očekuje da se to dogodi do kraja februara.

Naveo je da će kada "zaživi broj telefona za objedinjene informacije" građani moći da biraju jednu od devet oblasti iz koje su im informacije potrebne.

Šapić je na pitanje oko iseljenja ljudi koji žive na lokaciji na Adi Ciganliji na kojoj se planira izmeštanje Zoološkog vrta rekao da se sa tim ljudima razgovara, i da "niko neće ostati bez krova nad glavom" iako se radi o objektima koji su izgrađeni na osnovu privremenih dozvola za barake koje su se ranije nalazile na tom prostoru.

On je rekao da se za te ljude traži "najbolje rešenje u skladu sa zakonom".

Povodom primedbe da je grad za izmeštanje Zoološkog vrta izabrao lokaciju pored vode gde su moguće poplave, Šapić je rekao da zemljište na kome se to planira, nije bilo plavljeno ni u najvećim poplavama do sada, ali i da će biti preduzete mere zaštite.

