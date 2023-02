IMA LI SPASA OD KOMŠIJA IZ PAKLA? Advokat Milošević: Stanari da pokažu građansku empatiju i da učine šta im Zakon nalaže

Stanodavac, a beskućnik. Ovako ukratko može da se opiše situacija u kojoj se našao Marko Isailović iz beogradskog naselja Petlovo brdo.

Izdao je stan i sada živi u hodniku svoje zgrade. On u tome ne vidi ništa sporno, ali stanari zgrade kažu da je ovo veliki problem koji nikako ne mogu da reše.

Advokat Nemanja Milošević dao je neka rešenja tokom razgovora sa voditeljima u emisiji Puls Srbije, kao i šta je ono što njegove komšije mogu da urade, jer se ne slažu sa potezom svog suseda.

MIlošević je istakao da je najvažnije da se stanari drže svog cilja.

- Zakon o stanovanju i održavanju zgrada Republike Srbije daje jedno načelo. To je povećanje vrednosti stambenog fonda. Ne smeju imat ifokus na to da li postoji pretnja, ili lični problemi tog čoveka, nego konkretnog stambenog slučaja. Mogu da se obrate policiji, a potom mogu da se obrate i komunalnoj policiji, a mogu da podnesu i tužbu za iseljenje iz zajdeničkih prostorija - rekao je.

Naglasio je da je isključenje ličnog momenta ključno i da se odrade tačke koje Zakon nalaže.

- Upravnik mora da odradi svoj deo posla. Da obeleži zajedničke prostorije, gde on ne bi smeo da boravi. Ovde nije cilj da se uđe u konflikt. Stanari treba da pokažu građansku empatiju i da učine ono što im Zakon nalaže. Oni ne traže ništa puno da bi to bilo nešto vanredno hrabro, međutim, hajde da probaju da preko MUP reše situaciju - naveo je on.

Komšije tvrde da im ovaj muškarac svakodneno zadaje muke, komšinici je na vrata dolazio sa satarom, upravnici zgrade je pretio i pljuvao je. Komšije kažu da je psihički nestabilan, da koristi narkotike i alkohol i da je često agresivan.

- Ukoliko dođe do ugrožavanja bezbednosti u prostorijama zgrade, stanari moraju što pre da reaguju i kontaktiraju MUP - reči su advokata Miloševića, koji je dalje ispričao:

- Ljudi u toj zgradi moraju da počnu da reaguju. Postoji određena crta i linija, gde kažemo, sad je vreme za reakciju. Ta reakcija će dati neki rezultat. PO zakonu sve prostorije u zgradi ne mogu se koristiti bez saglasnosti stanara. Zakon ih štiti da podnesu prijave protiv toga ko uzurpira, preko opštine, preko MUP, preko komunalne policije - ponovio je on.

