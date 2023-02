TRASA METROA SE NE MENJA! Šapić na sednici govorio o kartici za sve Beograđane, raskidu ugovora s firmom Kenkart, mostu, žičari...

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić rekao je danas da je u pripremi "Beogradska kartica" koju bi posedovao svaki Beograđanin za korišćenje usluga i sadržaja u oblastima kulture, sporta, obrazovanja, kao i drugim oblastima za koje je grad nadležan.

On je na sednici Skupštine Grada na čijem je dnevnom redu Predlog odluke o projektu Beogradska kartica kazao da se pregovara o potpisivanju ugovora sa firmama i institucijama koje bi omogućile bespatne usluge ili popuste za one koji koriste te kartice.

Novac za realizaciju tog projekta biće obezbeđen u gradskom budžetu.

Odbornici Skupštine grada izjašnjavaće se danas i o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma o raskidu ugovora o javno-privatnom partnerstvu u sistemu za naplatu karata i upravljanja vozilima u javnom prevozu u Beogradu, kao i na Predlog pravilnika o radu Javnog komunalnog preduzeća Naplata prevozne usluge Beograd.

Prema ugovoru, i u skladu sa Odlukom Skupštine grada Beograda o osnivanju JKP Naplata prevozne usluge Beograd, privatni partner je saglasan da prenese pravo korišćenja softvera koje ima na Grad i na JKP Naplata prevozne usluge Beograd.

foto: Grad Beograd

Šapić je rekao da će biti raskinut ugovor sa firmom Kenkart koja je naplaćivala karte u javnom gradskom prevozu, bez plaćanja penala.

"Ugovor će biti raskinut bez plaćanja penala jer je Kenkart imala veće troškove nego naplatu karata", objasnio je on.

Šapić je komentarišući predloženi Plan generalne regulacije šinskih sistema, kojim će biti utvrđena konačna trasa čitava prve linije beogradskog metroa, rekao da se njim ;kompletira detaljna razrada prve linije, kako bi bila utvrđena lokacija svake stanice.

"Trasa metroa se ne menja", kazao je Šapić.

Istakao je da gradska vlast ne odustaje od izgradnje biciklističko-pešačkog mosta preko Save.

"Ovo je velika stvar, posebno za novobeogradske blokove. Nadam se da ćemo projekat završti do kraja ove godine, da bi 2024. mogla da krene izgradnja tog mosta. Građani beogradskih blokova će biti povezani sa Adom Ciganlijom na koju će moći da dođu biciklom ili pešice", rekao je Šapić.

foto: Grad Beograd

Dodao je da je ;realno da se most projektuje do kraja ove godine i da bude izgrađen u roku od godinu do godinu i po.

Po oceni gradonačelnika aktiviranjem "beogradske žičare" grad će imati dva alternativna načina dolaska na Adu Ciganliju, što će biti i put do Zoološkog vrta.

Opozicioni odbornici su kritikovali plan izgradnje ;biciklističko-pešačkog mosta preko Save, ukazujući da novac umesto za taj projekat može da bude potrošen za druge namene, u skladu sa potrebama građana.

Skupština Beograda zaseda u zgradi Skupštine Srbije.

Kurir.rs