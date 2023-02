POZNATO GDE ĆE TAČNO BITI STANICE METROA U CENTRU BEOGRADA: Više od 80 objekata biće srušeno, a među njima je i TRŽNI CENTAR

Gradski menadžer Miroslav Čučković istakao je da će Beograđani u ovoj godini videti tačno određena mesta gde će biti buduće stanice metroa.

Navodi da je na prvoj liniji metroa predviđena 21 stanica i da na njima ima oko 80 objekata za uklanjanje. Vlasnici će, kako ukazuje, biti obeštećeni po zakonu, a oni koji su podstanari u tim objektima raseljeni u neke od stanova Grada Beograda.

Stanice su planirane kod "Staklenca" na Trgu Republike i Bajlonijeve pijace.

Odbornici Skupštine Grada Beograda usvojili su Generalni plan regulacije za metro. Gradski Menadžer Miroslav Čučković ističe za RTS da se sada može pristupiti tom poslu u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji.

- Imamo tačno 21 stanicu na toj prvoj liniji. Poslednjih pet stanica, Ada Huja, Mirijevski bulevar, centar Mirijeva, Karaburma i Sedma gimnazija su stanice juče usvojene uz onih prethodnih 16. To je sada situacija da se u tri grupe okolnosti na terenu pristupi realizaciji projekta - navodi gradski menadžer.

Kaže da su elaborati urađeni i da po planiranim stanicama imaju oko 80 objekata za uklanjanje i da će u skladu sa Zakonom vlasnici biti i obeštećeni.

foto: Printscreen/RTS

- Biće isplata u novcu. Građani koji su u podstanarskom odnosu će biti raseljeni u neke od stanova Grada Beograda. Imamo javne institucije, objekte Javnog zelenila, stare autobuske stanice, deo autobuske stanice na Sajmu prema naplatnoj blagajni. Imamo neke prostore koji nemaju uopšte zauzetost, kao što je Mostar, stanica u Železniku - objašnjava Čučković.

Što se tiče centra grada to je, navodi, Savski trg, zadnji deo sadašnje autobuske stanice, gde, kako objašnjava, pristupaju autobusi pre nego što uđu na peron. Na Trgu Republike je to prostor "Staklenca", a na Skadarliji prostor Bajlonijeve pijace.

RADOVI NA POVRŠINSKIM LOKACIJAMA

- Svaka od pomenutih stanica predviđa iskop otprilike 70 puta 30 metara. Sve aktivnosti su na tim površinskim lokacijama i parcelama i to ćemo raditi tokom cele 2023. godine. Predviđena je rekonstrukcija Bajlonijeve pijace, a jedan manji deo te parcele će biti namenjen za ulazno-izlazni portal metro stanice. Tako da nećemo sada raditi ništa dok ne napravimo taj iskop i budemo došli do mesta gde će biti pruga i stanica. Nakon zatvaranja platoa na njemu ćemo izgraditi pijacu - objasnio je menadžer.

Ističe da će u ovoj godini biti započeta izgradnja velikog depoa za kompletan metro-sistem na Makiškom polju i velikog bulevara pored početka pruge. Uz sve to biće potpisan i ugovor za izgradnju velikih mašina tzv. krtice koja će kopati tunele ispod Beograda za te linije. Rok za izgradnju tih mašina je godinu dana tako da će one sledeće godine stići u Beograd. Mašina u radu inače napreduje sedam do 12 metara dnevno.

- Beograđani će u ovoj godini videti tačno određena mesta gde će moći da koriste tu vrstu prevoza - istakao je Čučević.

(Kurir.rs/RTS)