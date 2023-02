GRADONAČELNIK ŠAPIĆ: Za pet godina suštinski menjamo saobraćajnu sliku grada

Paralelno sa izgradnjom metroa radiće se neki drugi veliki važni projekti i Beograd će za četiri do pet godina suštinski promeniti saobraćajnu infrastrukturu, saobraćajnu sliku, i to više neće biti isti grad - rekao je gradonačelnik Aleksandar Šapić.

Gostujući na TV Hepi, on je naglasio da je usvajanjem odluke o razradi druge faze prve linije budućeg metroa konačno završen formalni deo u vezi sa prvom linijom, čime su se stekli uslovi za precizno definisanje buduće stanice metroa.

- Sada započinjemo eksproprijaciju u vezi sa budućim stanicama metroa. Negde će to podrazumevati uklanjanje objekta, kao u slučaju Tržnog centra "Staklenac" na Trgu republike, jer će tamo biti jedna od stanica. Metro zaista više nije neka imaginarna priča, a paralelno sa tim će se raditi neki drugi veliki važni projekti - rekao je Šapić.

Najavio je da bi u junu trebalo da počne demontaža Starog savskog mosta, a rok za izgradnju novog je dve godine.

- Paralelno sa tim krenuli smo da raščišćavamo prostor između Brankovog mosta, Tržnog centra "Ušće" i Hajata. Tu se pravi jedan veliki kružni tok i povezuju se Zemun, Bulevar Nikole Tesle i Bulevar Vladimira Popovića. U toku ove godine ćemo Bulevar Zorana Đinđića, koji dolazi do Ulice Milentija Popovića, da "provučemo" do Bulevara Vladimira Popovića i građani će odande moći da idu levo na veliku petlju i odmah na Brankov most za Zemun ili desno na Novi savski most. Kada pređete most ulazite u tunel kod Ekonomskog fakulteta i izlazite kod Ulice despota Stefana. Praktično za par minuta povezujete danas dva najdalja dela grada. Završetak svega toga se poklapa sa puštanjem prve linije metroa - rekao je gradonačelnik.

On je dodao da će saobraćajni projekat koji se odnosi na veliku petlju, Novi savski most i tunel smanjiti za 14 procenata opterećenje saobraćaja u centru grada, a zagađenje za 12 odsto.

- Ovo je jedan od najvažnijih saobraćajnih projekata i moram da priznam da sam srećan što se to dešava dok sam ja na mestu gradonačelnika jer kada ste u prilici da budete savremenik takvih promena i date svoj doprinos, to vam daje entuzijazam i volju za daljim radom - rekao je gradonačelnik.

On je istakao da će se tramvajske šine od Cvetkove pijace do Ustaničke ulice premestiti na sredinu bulevara, dok će se od Ustaničke do Smederevskog puta bulevar proširiti za još dve saobraćajne trake, ali bez tramvajskog saobraćaja.

- Na poslednjem zasedanju Skupštine grada je ukinut plan za proširenje tramvajske mreže i time smo omogućili nesmetano proširenje Bulevara, uz rušenje samo tri-četiri objekta - najavio je Šapić.

On je istakao da će Grad Beograd posle 12 godina preuzeti naplatu javnog prevoza od kompanije "Kentkart".

- Postigli smo sporazumni raskid ugovora, bez penala po Grad Beograd, čime počinje nova era u javnom gradskom prevozu - ukazao je prvi čovek srpske prestonice.

Najavio je dalju rekonstrukciju beogradskih pijaca, izgradnju podzemnih garaža, kao i završetak spora sa BAS-om oko rešavanja izgradnje nove autobuske stanice.

Šapić je ukazao i da će izgradnjom pešačko-biciklističkog mosta od Ulice omladinskih brigada i žičarom iz Ulice Agostina Neta ka Adi Ciganliji biti omogućena bolja veza novobeogradskih blokova sa ovim beogradskim izletištem.

(Kurir.rs)