"SKORO IZGINUSMO TAMO" Hrvat posetio Beograd pa otkrio šta ga je sve snašlo! Skadarlijom oduševljen, a ovo je MANA

Jedan muškarac iz Hrvatske je pre nekoliko meseci tražio savet za najbolji provod, hranu i piće u Beogradu, a sada je, nakon što je posetio Srbiju podelio utiske.

Naime, on je sada na društvenoj mreži Redit napisao zahvalnicu, otkrio kako se proveo, šta mu se najviše svidelo, ali i šta mu je zasmetalo u Beogradu.

"Susedi, komšije, ljudi - hvala!

Eto pre tri meseca sam pitao za savet gde se dobro jede, pije i zabavlja u BG ako si 40+ i bilo je odličnih ideja i predloga. Bili smo prošli vikend i zabavili se vrhunski, svi su nas gotivili, bas se trudili oko nas da nam bude dobro, od hrane, cuge pa čak i do nekih (trenutno) ilegalnih supstanci - da vas ne doxxam znate koji ste. Đorđije legendo.

Kratki osvrt - Skadarlija je bas odlično mesto za zabavu preko dana, ma pet plus, to je bio najbolji deo dana 300 posto. Muzika, ljudi oko nas, hrana, cuga pa čak i cene su bile ok. Al ljudi i atmosfera najviše. Kad ste tamo samo gledajte da sednete za sto kod Mare i neće vam ništa nedostajati.

S druge strane, jedan lokal na Novom Beogradu koji je popularan, nije ništa posebno, ali to je možda i stvar osobnog tj ličnog ukusa - sad shvatam šta je Balašević mislio kad je rekao da ne voli restoteke.

A opet, i tamo usluga vrhunska, ekipa oko nas vesela i niko da nas krivo pogleda (osim onog jednog momka, sorry frende nismo znali da ti je to žena - al ajde, brzo smo shvatili - inače čestitke, žena je avion!). Dakle sve je bilo top!

Jedino, tamo na onom mostu Gazela, kad se uključuje na njega recimo od vojvode Mišića prema Zagrebu, nema trake za ubrzanje automobila to jest uključenje, mislim ima ali ukupno tri metra. Skoro izginusmo tamo. Jeste, i do nas je, jer u novom gradu treba biti oprezniji ali na takvom mostu bi očekivao da ima malo više trake za uključenje. Da ne završim ovo kao rant jer stvarno nije - odlična zabava, divni ljudi, hrana, muzika, atmosfera. Ispunilo sva naša očekivanja pa i vise od toga!

Nadam se da će te i vi komšije imati isti tretman kad dodjete k nama na odmor ili žurku! A ako treba kakav savet, samo se javite, biće mi drago da uzvratim! Živeli!", napisao je na kraju.

"E mene ovaj grad često baš nervira ali čim pročitam ovako nešto odma krenem da razmišljam malo pozitivnije i skontam da su stvari koje meni smetaju samo sitnice. Drago mi je da ti se svidelo", "Ma nek se dobro proveo, živ", samo su neki od pozitivnih komentara ispod ove objave.

Jedan korisnik redita odgovorio je i na deo objave koji se odnosi na mostove, kao i na parkiranje u Beogradu.

"Nisi se uključivao na novi most kod Ade, pa to uključenje kod mostarske petlje/Gazele je mala maca. Imas nn mesta u Beogradu gde je parkiranje zabranjeno "tipa deo u Vase Pelagica" a narod se parkira, pa ti moraš do pola ulice da izađes da bi video ima li neko levo i svaki put se presečem, zatim ulice sa ogledalima i slično.

