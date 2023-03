"U OVOM STANU SU ŽIVELE 2 DEVOJKE, SVE SMRDI!" Stanodavac pokazao u kakvom je HAOSU zatekao stan! KAKVA SRAMOTA! (VIDEO)

U oglasima za izdavanje stanova često može da se vidi da su za podstanare poželjne samo devojke jer se pretpostavlja da su urednije i odgovornije.

Međutim, to što za podstanare neki biraju isključivo ženski pol, nekad može da se ispostavi i kao totalni promašaj. Takav jedan slučaj pokazao je stanodavac iz Beograda, kog je šokiralo u kakvom je stanju zatekao stan.

"Sve što imam da kažem je da su u ovom stanu živele dve devojke", rekao je autor na početku videa kada je i počeo da pokazuje u kakvom je stanju stan.

"Pogledaj ovo, nemoj tu povraćati", čuje se u jednom trenutku nakon što je u kadru bila sudopera..

"A čekajte kupatilo da videte, da li ste spremni? Smrdi, dve žene devojke su živele ovde", rekao je on dok je snimao kupatilo koje je bilo u totalnom haosu.

Iskorišćena kozmetika, razbacani štapići za uši, smeće na sve strane.

"Sanja, više para ima iza ove mašine nego u našem novčaniku"

@alexjankovic ako vide ovaj video, zao mi je ali mi nije žao! SRAMOTA ♬ original sound - jankovic_a

Mladić, koji je vlasnik ovog stana u Beogradu, na Karaburmi, u opisu videa je napisao "ako vide ovaj video, žao mi je ali mi nije žao! SRAMOTA"

Ispod ovog videa usledila je lavina komentara, a većina ne može da poveruje u kakvom su stanju devojke ostavile stan.

"Pa posle nemojte primati muškarce nego samo devojke", "To je ono "Neka mama će", "Ja sam radila kao spremačica. Muški i ženski toalet... Uf nebo i zemlja. Žene su toliko aljkave da je to bože sačuvaj. A prve one zanovetaju o "čistoći", neki su od komentara ispod ove objave na Tiktoku.

Pojavio se i jedan mladić koji je imao opravdanja za sav ovaj haos.

"Lako je odmah osuditi. Prvi ja, radim šest dana po osam sati, studiram i živim sam. Jako često mi se desi da mi je stan u još gorem stanju nego ovaj", napisao je on pokušavajući da opravda aljkavost devojaka.

"Ne postoji opravdanje za nečistoću, jednostavno", Ali test za trudnoću koji bleji na podu", neki su još od komentara.

"Smrdelo je za medalju, tri dana nam je trebalo da izluftiramo", pojasnio je vlasnik stana, a na pitanje da li je reč o Ruskinjama, odgovorio je da su u stanu živele devojke iz Srbije.

Nakon ovog, mladić je objavio još jedan video, gde je pokazao kako kreči stan jer novim stanarima ne može da ga izda dok ga prethodno ne sredi.

(Kurir.rs)