Nekako s proleća dan za vašu dušu

Sa buđenjem proleća, bude se i naše želje i planovi koji su bili uspavani tokom ,,zimskog sna’’ pa nikakve velike i bitne odluke nismo tokom prethodnih meseci donosili niti smo sprovodili važne akcije. Ideje da nešto promenimo u svom životu, da npr. otpočnemo život na nekom drugom mestu i tako menjajući okruženje, unesemo i novu energiju u svoj život.

Mnogo se prethodnih meseci pričalo o jedinstvenom i potpuno drugačijem konceptu stanovanja, ,,stanovanje sa dušom’’ koji će svoju materijalizaciju dobiti kroz početak izgradnje stambenog kompleksa, ,,grada u gradu’’ , na Novom Beogradu – SOUL 64. Do sada u dva navrata, tokom dva prodajna dana, od kojih se drugi desio pred sam kraj prošle godinu, prodavani su stanovi u ovom naselju, atraktivni i kako je to praksa, po najboljim cenama po kvadratu u danu određenom za prodaju.

foto: Promo

Novu šansu i treći po redu prodajni dan tokom kojeg će srećni budući vlasnici stanova u SOUL 64 imati priliku da naprave svoj najbolji izbor ili izbor za svoju dušu, desiće se 06. 04. 2023. godine, pa zapamtite i zabeležite ovaj datum.

Ovu odluku doneo je investitor, kompanija BDS Properties da nekako s proleća pruži još jednu priliku onima koji nisu imali dovoljno sreće ili nisu bili dovoljno brzi i odlučni da polovinom i krajem decembra prošle godine ,,ugrabe’’ svoju šansu za stanovanje sa dušom.

U duhu proleća, kada se rađaju nove , ali i ispunjavaju dugo sanjane želje, neke prilike neće ostati propuštene jer će 06.04. 2023. godine biti na raspolaganju za prodaju još jedan ograničen broj stanova u fantastičnom i jedinstvenom SOUL 64.

Kratko podsećanje je da će SOUL 64 stambeni kompleks biti mirno naselje, ugodno za život pre svega, jer unutar njega neće biti saobraćaja, ali upravo zbog fantastične pozicije, za svega nekoliko minuta hoda, stanovnici ovog jedinstvenog naselja će moći da stignu do svih važnih poslovnih objekata, škola i tržnih centara, do reke, do ambulante. Unutar samog naselja će se nalaziti pravi park sa delom za šetanje kućnih ljubimaca koji će pružiti takođe osećaj mira i mogućnost da se odvojeni od briga, sami ili u društvu, u šetnji, stanari SOUL 64 povežu sa prirodom i svojom dušom.

Stanovi raspoređeni u lamelama sa spoljne strane fasadom će se uklapati u novobeogradski šarm, dok će unutrašnje zgrade imati svoju jedinstvenu arhitekturu. Svi stanovi će zadovoljavati standard da nema pola sobe, pola kvadrata tj. sve je celovito i potpuno. Materijali koji će se koristiti za gradnju su prirodni, a vodilo se računa i o svim detaljima pa su sve spoljne jedinice klima uređaja da ne bi narušavale estetiku fasada, smeštene na krovu i praktično se uopšte ne vide.

Pripremite se za treću šansu i za veliki dan, 06. april kada i vi možete postati vlasnik i budući stanar ovog stambenog kompleksa potpuno drugačijeg od svih do sad. Jer SOUL 64 nam je svima potreban. A vi ste dobili poziv da u prodajnom salonu BDS Properties u Uroša Martinovića 14, poklonite nešto sebi, baš onako - za svoju dušu.

Promo