EVO KO JE BEOGRAĐANKA KOJA JE NOSILA JAKNU S PRINTOM SKUPŠTINE: Otkrila je i kako sugrađani reaguju na njen upečatljiv autfit

Pažnju građana je pre nekoliko dana privukla Beograđanka koja je centrom grada prošetala nikad viđenu jaknu sa printom Doma Narodne skupštine!

Njen stajling je izazvao brojne komentare na portalima i društvenim mrežama, a Kurir otkriva da je reč o Jeleni Milašinović, PR Beogradske filharmonije. Ona za naš list kaže da joj prijaju pozitivni komentari koje je dobila, te otkriva da komad koji je nosila ima pečat kreatorke Ane Ljubinković.

Sa ambasadorkom Velike Britanije Šan Makleod foto: Marko Đoković

- Obožavam originalni i autentični stil kreatorke Ane Ljubinković, koji instančano, ali junački štiti od ovog koji nas okružuje. Volim modu koja se vidi, ali i ima šta da kaže. Imam nekoliko komada iz Anine nostalgične kolekcije inspirisane starim razglednicama. U toj vremenskoj kapsuli, sa požutelih fotografija jednog sveta koji više ne postoji, nisu fiće parkirane kod Skupštine ono što mi nedostaje već vreme u kome smo više obraćali pažnju jedni na druge. Ali zato modeli ove kreatorke, i te kako skreću pažnju na osobe koje ih nose - kaže Jelena Milašinović i dodaje:

Jelena Milašinović u Filharmoniji foto: Marko Đoković

- Sopstveni stil je igra kroz koju šaljemo poruke, a mene jako zabavljaju i one duhovite. Zato me do ludila zasmejavaju svakodnevni predmeti u blesavoj formi, pa su mi tako torbe u obliku francuskog buldoga, čajnika, cepelina ili paradajza. Šetnja sa njima čini svet mnogo zabavnijim mestom, a reakcije prolaznika idu od pogleda ispod obrva do oduševljenja, zaustavljanja i uličnog ćaskanja.

